Мода, красота, стиль жизни: как прошла презентация модных трендов в галерее «Нагорная»

Это уже второй короткометражный фильм проекта Lookbook. В прошлом году гости увидели традиционных представителей моды — новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Новый короткометражный фильм расширил границы и показал гостям актуальные варианты интерьерных решений от студии Primavera, мест отдыха от «Санатория Россия» и отеля «На камушках». Модную индустрию представляла новая коллекция «Галереи стиль».
Кроме того, у стенда с новой коллекцией бренда Escada Sport от «Галереи стиль» известный барнаульский стилист Татьяна Мельник рассказала как успевать за переменчивыми веяниями моды и выглядеть уместно на любом событии.
Завершилось мероприятие ярким бармен-шоу и фуршетом от «Кафе в парке». За музыкальное сопровождение отвечала группа Live’n’drive, бар с напитками организовала сеть специализированных магазинов «Винотека».
Больше модных кадров проекта Lookbook ищите на страницах нового номера «Как искусство» шопинг-гида «Я Покупаю. Барнаул».