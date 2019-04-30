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Мода, красота, стиль жизни: как прошла презентация модных трендов в галерее «Нагорная»

25 апреля в галерее «Нагорная» состоялась закрытая презентация трендов весна/лето 2019 от шопинг-гида «Я Покупаю. Барнаул» и сайта altapress.ru. Гости вечера познакомились с новинками этого сезона в формате кинопоказа и отдохнули в приятной атмосфере художественной галереи. Место подчеркивает тему нового номера шопинг-гида: «Как искусство».

Презентация модных трендов в галерее «Нагорная».
Презентация модных трендов в галерее «Нагорная».
Дмитрий Лямзин.

Это уже второй короткометражный фильм проекта Lookbook. В прошлом году гости увидели традиционных представителей моды — новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Новый короткометражный фильм расширил границы и показал гостям актуальные варианты интерьерных решений от студии Primavera, мест отдыха от «Санатория Россия» и отеля «На камушках». Модную индустрию представляла новая коллекция «Галереи стиль».

Кроме того, у стенда с новой коллекцией бренда Escada Sport от «Галереи стиль» известный барнаульский стилист Татьяна Мельник рассказала как успевать за переменчивыми веяниями моды и выглядеть уместно на любом событии.

Завершилось мероприятие ярким бармен-шоу и фуршетом от «Кафе в парке». За музыкальное сопровождение отвечала группа Live’n’drive, бар с напитками организовала сеть специализированных магазинов «Винотека».

Больше модных кадров проекта Lookbook ищите на страницах нового номера «Как искусство» шопинг-гида «Я Покупаю. Барнаул».

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