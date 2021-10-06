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Модные украшения для детей: на что обращать внимание при выборе

Если спросить у девочки, хочет ли она носить украшения, ответ будет положительным. При этом многие взрослые сомневаются в целесообразности покупки аксессуаров для детей. Однако сами того не подозревая, взрослые приобщают детей к ношению украшений.

Модные украшения для детей.
Модные украшения для детей.
Фото предоставлено рекламодателем.

Первым ювелирным изделием каждого малыша становится крестик — впервые его надевают при крещении и носят на нити или цепочке. В возврате от трех лет девочкам прокалывают ушки. В целях безопасности сначала нужно выбирать серьги из медицинской стали и только потом рассматривать детские украшения из золота. Это красивый и практичный материал, удобный в обработке, износостойкий и недорогой. Среди достоинств, на которые ориентируются взрослые, выбирая золотые аксессуары, нужно отметить:

  • безопасное ношение — сырье не провоцирует аллергий, поэтому серьги можно носить длительное время, не переживая о самочувствии девочки;
  • практичность — даже при незначительном уходе украшения будут служить долгое время, не меняя цвета. Время от времени серьги желательно снимать и протирать их тканью;
  • внушительный ассортимент предложений — каждый сможет найти вариант, который придется ребенку по душе. Особенно востребованы изделия с камнями, изображениями героев мультфильмов, бабочками, сердечками.

Золотые коллекции от UmaUmi

Торговый бренд UmaUmi был основан относительно недавно, но уже успел завоевать признание аудитории и лидирующие позиции на рынке ювелирных изделий благодаря безупречному качеству исполнения и узнаваемому дизайну. Предлагая украшения для девочек, специалисты этой компании не ориентируются на взрослые модели — они адаптируют тенденции моды под потребности и специфику детского возраста. Как следствие профессионального подхода, на рынке представлены уникальные решения, выполненные в разных стилях на основе инновационных технологий и современных методик.

Среди аксессуаров, выпущенных под указанной торговой маркой, можно найти:

  • подвески из золота, колечки с камушками, которые напоминают «мамины украшения», но сделанные в миниатюре;
  • аксессуары с изображениями милых зверушек, персонажей из любимых мультфильмов;
  • подвески в форме бабочек или цветов — ассортимент серьезный, поэтому порадовать маленькую принцессу не составит труда.

К слову, многие модели колечек от созданы с учетом того, что размер пальчиков меняется, поэтому украшения, так полюбившиеся ребенку, будут расти вместе с ним.

Торговый бренд предлагает несколько линеек украшений для детей, каждая из которых имеет свой «характер» и специфику. Такой подход позволяет девочке с малых лет формировать свою шкатулку, выбирать комплекты сочетающихся между собой украшений по стилю и цветовой палитре.

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