Могу себе позволить: куда точно стоит отправиться в эти выходные

В последние годы «черная пятница» стала феноменом международного масштаба. По статистике, европейцы затрачивают на покупки в этот день более 600 млрд. Тренд на большие распродажи особенно популярен в предновогодний сезон. Но местные ритейлеры часто «грешат» искусственными скидками, рассчитывая что покупатель бежит на красный ценник как на корриде.

Современные потребители тщательно сравнивают цены, прежде чем совершают покупки, поэтому им легче оценить реальную выгоду. К тому же, каждый имеет право получить информацию о товаре и условиях акции, а также проследить динамику изменения цены на весь период продаж.

Команда DNS также примет участие во всемирном «бум сейле» без накруток и «липы». 17 и 18 ноября 2018 года у вас появится уникальная возможность приобрести технику со скидками до 50% .

За 20 лет компания DNS стала лидирующей сетью магазинов бытовой техники и электроники. Покупатели любят его за качественный сервис и акции с безумным ажиотажем. Достаточно вспомнить громкую распродажу в отделе ТЦ «Первомайский», когда сотни покупателей обрушили эскалатор, образовав «живые» пробки еще на пути к магазину.

Вот и сейчас руководство компании планирует большое событие, не уступающее по масштабам американским распродажам в честь дня Благодарения. Сибирского покупателя не остановит ни мороз, ни зной, когда он слышит зов больших скидок. Такому позавидуют даже западные шопоголики.

Шопинг. Источник: ООО «ДНС РИТЕЙЛ» Шопинг. Источник: ООО «ДНС РИТЕЙЛ» Шопинг. Источник: ООО «ДНС РИТЕЙЛ»

Неудивительно, что самый пик распродажи всегда приходится на первые часы мероприятия, когда начинается настоящая «охота» за низкой ценой.

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Отличная новость ждет и поклонников «яблок». C 15.11 по 31.12 2018 года действует рассрочка* на продукцию Apple iPhone (в том числе на новинки). Рассрочка — это отличный шанс взять кредит без переплат, а проценты за вас заплатит магазин.

Также в DNS подчеркнули, что на все покупки из распродажи действует сервисное и гарантийное обслуживание.

Несмотря на широкий ассортимент, товары разлетаются с космической скоростью. Поэтому не упускайте возможность первым заполучить главные хиты продаж.

Акция действительна только в отделе ТЦ «Лето» по адресу: Павловский тракт, 251, 1-й этаж

Справка

DNS — один из лидеров цифрового ритейла России. В 1998 году компания открыла свой первый компьютерный магазин в городе Владивостоке. На сегодняшний день действует более чем 1400 супермаркетов в 540 городах России. Каждый магазин имеет свои сервисные и логистические центры, работает только с надежными поставщиками. В DNS вы найдете самые актуальные новинки цифровой техники и электроники по доступным ценам. Консультанты DNS — эксперты в своей области. Ни при каких обстоятельствах клиентов не оставят один на один с их проблемой и всегда дадут точную и грамотную консультацию о любой покупке и услугах магазина.

*0−0-24 или рассрочка — это кредитный продукт, предоставляемый кредитными учреждениями. Организатор акции: ФИЛИАЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ИНН: 2540167061, 630073, Россия, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ватутина ул, 31, офис 405. Акция проводится в магазинах DNS c 15 ноября до 31 декабря 2018 г. Организатор может изменить сроки действия акции. Список и количество товаров, участвующих в акции, ограничены. Покупатель вправе самостоятельно выбирать между получением кредитного продукта или начислением бонусов на персональную карту Рrozapass (прозапас) или скидкой на товар (по акции «Большая распродажа в ТЦ Лето). Решение о выборе необходимо сообщить продавцу-консультанту до оплаты покупки. Сумма кредита от 2000 рублей до 300000 рублей. Срок действия договора кредита до 24 месяцев. Процентная ставка до 10,3%. банком может взиматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования. Кредит предоставляется АО «ОТП БАНК». Количество начисляемых бонусов до 10% от стоимости покупки. В случае, если кандидатура покупателя одобрена банком для выдачи кредитного продукта, покупателю предоставляется скидка на товар в размере процентов за пользование кредитом. Условия предоставления кредита могут отличаться. Подробная информация о правилах предоставления кредита, месте и порядке его оформления — у продавцов-консультантов и у кредитных специалистов банков-партнеров.