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Могу себе позволить: куда точно стоит отправиться в эти выходные

В последние годы «черная пятница» стала феноменом международного масштаба. По статистике, европейцы затрачивают на покупки в этот день более 600 млрд. Тренд на большие распродажи особенно популярен в предновогодний сезон. Но местные ритейлеры часто «грешат» искусственными скидками, рассчитывая что покупатель бежит на красный ценник как на корриде.

Шопинг.
Шопинг.
Источник: ООО "ДНС РИТЕЙЛ"

Современные потребители тщательно сравнивают цены, прежде чем совершают покупки, поэтому им легче оценить реальную выгоду. К тому же, каждый имеет право получить информацию о товаре и условиях акции, а также проследить динамику изменения цены на весь период продаж.

Команда DNS также примет участие во всемирном «бум сейле» без накруток и «липы». 17 и 18 ноября 2018 года у вас появится уникальная возможность приобрести технику со скидками до 50% .

За 20 лет компания DNS стала лидирующей сетью магазинов бытовой техники и электроники. Покупатели любят его за качественный сервис и акции с безумным ажиотажем. Достаточно вспомнить громкую распродажу в отделе ТЦ «Первомайский», когда сотни покупателей обрушили эскалатор, образовав «живые» пробки еще на пути к магазину.

Вот и сейчас руководство компании планирует большое событие, не уступающее по масштабам американским распродажам в честь дня Благодарения. Сибирского покупателя не остановит ни мороз, ни зной, когда он слышит зов больших скидок. Такому позавидуют даже западные шопоголики.

Шопинг.
Шопинг.
Источник: ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
Шопинг.
Шопинг.
Источник: ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
Шопинг.
Шопинг.
Источник: ООО «ДНС РИТЕЙЛ»

Неудивительно, что самый пик распродажи всегда приходится на первые часы мероприятия, когда начинается настоящая «охота» за низкой ценой.

  • Full HD телевизор LED 40″ (101 см) DEXP F40D7200E c USB плеером — 11 990 рублей (цена до акции — 14 999 руб.)
  • Пылесос Samsung SC8835 (VCC8835V37/XEV) 2200 Вт с циклонным фильтром — 5 490 рублей (цена до акции — 7999 руб.)
  • Смартфон Xiaomi Redmi 6 64 Gb Black — 10 990 рублей (цена до акции — 15990 руб.)
  • Ноутбук HP 15.6″ 15-bs161ur с памятью 500 ГБ — 18 990 рублей (цена до акции — 23 499 руб.)

Отличная новость ждет и поклонников «яблок». C 15.11 по 31.12 2018 года действует рассрочка* на продукцию Apple iPhone (в том числе на новинки). Рассрочка — это отличный шанс взять кредит без переплат, а проценты за вас заплатит магазин.

Также в DNS подчеркнули, что на все покупки из распродажи действует сервисное и гарантийное обслуживание.

Несмотря на широкий ассортимент, товары разлетаются с космической скоростью. Поэтому не упускайте возможность первым заполучить главные хиты продаж.

Акция действительна только в отделе ТЦ «Лето» по адресу: Павловский тракт, 251, 1-й этаж

Справка

DNS — один из лидеров цифрового ритейла России. В 1998 году компания открыла свой первый компьютерный магазин в городе Владивостоке. На сегодняшний день действует более чем 1400 супермаркетов в 540 городах России. Каждый магазин имеет свои сервисные и логистические центры, работает только с надежными поставщиками. В DNS вы найдете самые актуальные новинки цифровой техники и электроники по доступным ценам. Консультанты DNS — эксперты в своей области. Ни при каких обстоятельствах клиентов не оставят один на один с их проблемой и всегда дадут точную и грамотную консультацию о любой покупке и услугах магазина.

*0−0-24 или рассрочка — это кредитный продукт, предоставляемый кредитными учреждениями. Организатор акции: ФИЛИАЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ИНН: 2540167061, 630073, Россия, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ватутина ул, 31, офис 405. Акция проводится в магазинах DNS c 15 ноября до 31 декабря 2018 г. Организатор может изменить сроки действия акции. Список и количество товаров, участвующих в акции, ограничены. Покупатель вправе самостоятельно выбирать между получением кредитного продукта или начислением бонусов на персональную карту Рrozapass (прозапас) или скидкой на товар (по акции «Большая распродажа в ТЦ Лето). Решение о выборе необходимо сообщить продавцу-консультанту до оплаты покупки. Сумма кредита от 2000 рублей до 300000 рублей. Срок действия договора кредита до 24 месяцев. Процентная ставка до 10,3%. банком может взиматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования. Кредит предоставляется АО «ОТП БАНК». Количество начисляемых бонусов до 10% от стоимости покупки. В случае, если кандидатура покупателя одобрена банком для выдачи кредитного продукта, покупателю предоставляется скидка на товар в размере процентов за пользование кредитом. Условия предоставления кредита могут отличаться. Подробная информация о правилах предоставления кредита, месте и порядке его оформления — у продавцов-консультантов и у кредитных специалистов банков-партнеров.

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