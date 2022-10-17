Могут ли мобилизованные в Алтайском крае получить кредитные каникулы, и куда писать заявление. Разбор

Как сообщает «Банкфакс», мобилизованные могут отложить платежи по любым кредитам и займам, в том числе кредитным картам и ипотеке.
Все участники спецоперации. К ним также относят добровольцев, служащих в армии по контракту, сотрудников национальной гвардии и других органов.
Да. Получить кредитные каникулы могут:
- Супруги;
- Несовершеннолетние и дети до 23 лет на очной форме обучения;
- Дети-инвалиды любого возраста, с присвоенным статусом инвалидности до 18 лет;
- Близкие, находящиеся на иждивении мобилизованного.
Кредитный договор — главное условие для одобрения каникул. Он должен быть заключен до мобилизации или участия в СВО.
Для добровольцев — до того, как они подписали контракт.
Заемщик должен подать заявление в свой банк, микрофинансовую организацию (МФО), кредитный потребительский кооператив (КПК) или другому кредитору.
Обратиться за оформлением кредитных каникул можно в любой момент, пока действует кредитный договор, но не позднее 31 декабря 2023 года.
Дату окончания каникул в заявлении указывать не нужно.
Кредитные каникулы длятся весь период мобилизации, службы по контракту или участия в СВО, а также следующие 30 дней.
Да. Если человека демобилизуют из-за травм или ранений.
С момента подачи заявления. Но человек вправе выбрать любую другую дату, начиная с 21 сентября 2022 года.
Следует учитывать проценты, которые продолжат назначать кредиторы.
После окончания каникул, человек продолжит выплачивать долг.
Он останется прежним, но платить придется чаще.
Для мобилизованных заемщиков начисление штрафов и пеней прекращают.
Мобилизованным на время каникул сумму неустойки заморозят. Но ее придется выплатить, когда льготный период закончится.
Остальным участникам СВО, в том числе служащим по контракту и пограничникам, кредиторы спишут все неустойки, если просрочка возникла с 24 февраля по 7 октября 2022 года.
Пропуск платежей в период каникул не портит кредитную историю, объяснили в отделении ЦБ.
Банки, МФО и КПК не должны требовать от клиента досрочного погашения кредита, взыскивать через суд долг и залог по кредиту, а также выселять его близких из ипотечного жилья. Даже если суд уже принял такое решение.
Ранее, Россельхозбанк ввел кредитные каникулы для участников специальной военной операции и членов их семей