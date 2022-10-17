17 октября
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Потребитель

Могут ли мобилизованные в Алтайском крае получить кредитные каникулы, и куда писать заявление. Разбор

В отделении Барнаул Банка России разъяснили, кто из мобилизованных может получить кредитные каникулы и что для этого нужно. Подробнее — в большом разборе.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
1
Что будет с кредитами и ипотекой, если заемщика мобилизуют?

Как сообщает «Банкфакс», мобилизованные могут отложить платежи по любым кредитам и займам, в том числе кредитным картам и ипотеке.

2
Кто может воспользоваться правом на кредитные каникулы?

Все участники спецоперации. К ним также относят добровольцев, служащих в армии по контракту, сотрудников национальной гвардии и других органов.

3
А семья мобилизованного может получить на кредитные каникулы?

Да. Получить кредитные каникулы могут:

  • Супруги;
  • Несовершеннолетние и дети до 23 лет на очной форме обучения;
  • Дети-инвалиды любого возраста, с присвоенным статусом инвалидности до 18 лет;
  • Близкие, находящиеся на иждивении мобилизованного.
4
Какие условия действуют для заключения кредитного договора?

Кредитный договор — главное условие для одобрения каникул. Он должен быть заключен до мобилизации или участия в СВО.

Для добровольцев — до того, как они подписали контракт.

Договор.
Договор.
Pixabay.com
5
Где и как оформить кредитные каникулы?

Заемщик должен подать заявление в свой банк, микрофинансовую организацию (МФО), кредитный потребительский кооператив (КПК) или другому кредитору.

6
Когда можно обратиться?

Обратиться за оформлением кредитных каникул можно в любой момент, пока действует кредитный договор, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Дату окончания каникул в заявлении указывать не нужно.

7
Сколько длятся кредитные каникулы?

Кредитные каникулы длятся весь период мобилизации, службы по контракту или участия в СВО, а также следующие 30 дней.

8
А при стационарном лечении кредитные каникулы продолжаются?

Да. Если человека демобилизуют из-за травм или ранений.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com
9
Когда начинаются кредитные каникулы?

С момента подачи заявления. Но человек вправе выбрать любую другую дату, начиная с 21 сентября 2022 года.

10
Что будет после окончания кредитных каникул?

Следует учитывать проценты, которые продолжат назначать кредиторы.
После окончания каникул, человек продолжит выплачивать долг.

11
Каким будет размер платежей?

Он останется прежним, но платить придется чаще.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0
12
Что известно о штрафах и просрочках?

Для мобилизованных заемщиков начисление штрафов и пеней прекращают.

13
Неустойки

Мобилизованным на время каникул сумму неустойки заморозят. Но ее придется выплатить, когда льготный период закончится.

Остальным участникам СВО, в том числе служащим по контракту и пограничникам, кредиторы спишут все неустойки, если просрочка возникла с 24 февраля по 7 октября 2022 года.

14
Как все это влияет на кредитную историю?

Пропуск платежей в период каникул не портит кредитную историю, объяснили в отделении ЦБ.

15
Какие еще права предусмотрены для мобилизованных граждан?

Банки, МФО и КПК не должны требовать от клиента досрочного погашения кредита, взыскивать через суд долг и залог по кредиту, а также выселять его близких из ипотечного жилья. Даже если суд уже принял такое решение.

Ранее, Россельхозбанк ввел кредитные каникулы для участников специальной военной операции и членов их семей

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