Молодая семья за один год построила высокотехнологичную ферму в Алтайском поле и кормит сибиряков настоящим мясом и шотландским молоком

Может ли городская семья за один год построить высокотехнологичную ферму в алтайском поле, привезти из-за границы и вырастить в сибирских морозах племенных животных, наладить производство мясомолочной продукции и доставку свежих деликатесов прямо «из-под ножа» до квартир барнаульцев и новосибирцев? Казалось бы, это нереально. Ведь это титанический труд, риск и ответственность. И тем не менее это факт. Знакомьтесь: Максим и Лидия Величко — создатели фермы полного цикла « Ферма Алтая ». Они доказали: если ты нашел дело своей жизни и горишь идеей — невозможное возможно.

В 2020 году «Ферма Алтая» отмечает трехлетие. За три года она значительно выросла и отладила каждый процесс — от посева специальной сочной травы и заботливого выращивания животных до производства мясной и молочной продукции по традиционным рецептам без применения консервантов и красителей. «Ферма Алтая» сразу же приобрела верных заказчиков, которые, однажды попробовав, продолжают отдавать свой выбор свежим и полезных продуктам.

С чего все начиналось? Всего несколько лет тому назад семья Величко жила в Новосибирске. Муж вел бизнес, жена воспитывала сыновей. Любили проводить время на природе. А еще — очень хотелось кормить детей хорошей, качественной и здоровой едой.

Источник фото: «Ферма Алтая»

Максим приобрел участок земли в Алтайском крае. Семья стала больше проводить времени на природе. И однажды возникло стойкое желание заняться фермерством. Главной мотивацией стала забота о здоровье детей.

«Сначала мы захотели обеспечить вкусной, натуральной и качественной пищей нашу семью, а затем и всех, кто нас окружает, — вспоминает Лидия, — Нам захотелось создавать полезные и вкусные продукты».

Ферма — это бесконечный труд и развитие. Это постоянный поиск ответов на множество вопросов. Как построить ангары для животных, чтобы им было комфортно и тепло круглый год? Какие породы нужно закупить, чтобы получить вкусное молоко, а какие — для вкусного мяса? Чем кормить поголовье, чтобы все были здоровы и хорошо росли? И кстати, как наладить сбыт продукции, чтобы она попадала сразу же из цеха на стол горожан?

Источник фото: «Ферма Алтая»

На все вопросы постепенно нашлись ответы и решения. Для выработки говядины была закуплена специальная мясная порода «казахская белоголовая», для производства молочных продуктов — молочная «айрширская» родом из шотландского региона Айр, а кудрявые свинки породы «венгерская мангалица» приехали из Венгрии. У каждого животного есть родословная и паспорт.

И даже «брак» между ними заключается по правилам. Что дает верный выбор породы? Отличный вкус и качество конечного продукта.

Ну, а чтобы молоко и мясо были не только вкусными, но и полезными, животные содержатся в комфортных условиях: много гуляют и получают сбалансированное натуральное питание — летом едят траву заливных лугов, а зимой сенаж, сохраняющий все витамины лета. Растут в естественном ритме без стимулирующих рост добавок и антибиотиков.

Самым трудным на ферме был первый год, точнее, первая зима. При строительстве ангаров и покупке канадского оборудования учитывался сибирский климат, но алтайские морозы внесли свои коррективы. Замёрзла система поступления воды к животным. Пришлось дополнительно утеплить поилки, чтобы коровы-шотландки перенесли зиму без стресса.

На ферме нет ни одного стандартного решения. От постройки ангаров до производственных цехов. Каждый узел требует внимания и доработки под конкретные условия этой фермы.

Источник фото: «Ферма Алтая»

Когда фермеры научились получать качественное и вкусное молоко, стало понятно: сдавать его оптом на молочные заводы невыгодно. Так родился очередной нестандартный выход: запуск собственной линии переработки молока. А затем и мяса.

Кстати, факт: в России мало кто озадачивается подбором породы под задачу. Обычно происходит так: телок отправляют давать молоко, а бычков от молочных коров отдают на мясо. Завести специальное мясное стадо было смелым экспериментом. Но он себя оправдал — продукты, изготовленные из мяса специальной породы, — премиального вкуса и качества. Позже на ферме поселилось стадо баранов, утки, гуси, куры и индейки.

Источник фото: «Ферма Алтая»

Следующим шагом в эволюции фермы стал запуск производства полуфабрикатов. Было принято принципиальное решение: готовить только свежие полуфабрикаты под заказ. Никаких складов и длительного хранения. Два раза в неделю менеджер фермы принимает заказы — и сразу же готовит доставку: в Барнаул и в Новосибирск. А это значит, что в продуктах не будет консервантов, необходимых для увеличения срока их годности. Из цеха сразу на стол.

Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая»

Все мясные и молочные продукты делаются здесь по ГОСТу, по старым добрым рецептам Советского Cоюза. Сегодня при взгляде на ассортимент «Фермы Алтая» разбегаются глаза. Молоко, сметана, йогурты, сыры, фаршированные блинчики, котлеты, голубцы, пельмени, вареники. А какое здесь копченое сало и настоящая «Докторская» колбаса из ароматного мяса! В планах — выращивать овощи, рыбу, производить салаты и печь хлеб.

Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая»

Сейчас на «Ферме Алтая» полный цикл: производство кормов, выращивание животных, собственное производство мясных и молочных продуктов, доставка.

Только так, по мнению хозяев, можно гарантировать максимальное качество. А увидеть все этапы производства и понаблюдать за жизнью животных можно в инстаграме компании.

Каждая мама знает, как непросто накормить ребенка. И каждая работающая женщина сталкивается с недостатком времени на приготовление комплексных обедов. «Ферма Алтая» ввела в свой ассортимент целую линейку продуктов, которые понравятся детям и мамам. Ведь изначально ферма создавалась ради детей — чтобы кормить их вкусно и полезно. Без искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.

«Мы умеем делать такие колбасы, от бутерброда с которыми не откажется ни один ребенок. А мама будет спокойна, что ее ребенок ест качественную и натуральную еду. Наши йогурты, творог и цельное молоко всегда помогут сделать простой и полезный завтрак. А наши блинчики с начинкой — это лучшее средство против детских капризов. Заходите на наш сайт, и выбирайте то, что обязательно оценят и полюбят ваши дети», — подводит итог Лидия.

Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая» Источник фото: «Ферма Алтая»

«Ферма Алтая»

Сайт: ferma-altaya.ru

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