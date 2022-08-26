Молоко есть, а вредности нет. Барнаульский комбинат показал, как прошел через импортозамещение

По 2 тыс. картонных упаковок с йогуртом выходит из аппаратов Elopak всего за час. А где за час взять запчасти, если он внезапно остановится? Altapress.ru посетил барнаульский молочный комбинат и узнал, как предприятие с зарубежным оборудованием и безумным ритмом работы сейчас живет без евроимпорта.

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Как рассказали в комбинате, после февральских событий на производство прекратились поставки некоторых ингредиентов. Например, заквасок.

Татьяна Филимонова,

директор по качеству БМК:

Нашли чем заменить. Мы подбирали необходимое сырье у российских предприятий, которые занимаются заквасочными культурами. Такие есть. Например, биофабрика в Угличе.

При этом комбинат продолжает выпускать новинки. Например, планируется выход сыра маасдам и новых видов творожков. Правда, не факт, что это случится скоро: разработка рецептов и получение разрешительной документации может занять от двух месяцев до полугода.

24 на 7

Цех розлива, как и все предприятие, работает безостановочно, 24 часа в сутки. За день через него проходит от 200 тыс. литров продукции.

Самой молодой линии — 5 лет. Здесь продукт разливают в ПЭТ-тару, в час по 9 тыс. бутылок. Когда аппарат нужно промыть, в ход идет линия «постарше» и послабее — на 4,5 тыс. бутылок в час.

Каждый из трех аппаратов Elopak разливает продукт в 2 тыс. картонных упаковок за час.

Все оборудование импортное. Как отмечает начальник цеха, с запчастями помогают местные умельцы.

Кроме того, пришлось искать новый завод-изготовитель этикеток для ПЭТ-тары, которые привозили из Украины. Сейчас комбинат сотрудничает с бердским производителем. А из Казахстана теперь поступают мягкие пакеты для молока и кефира.

Жизнь продолжается

В одном только цехе розлива работают 47 человек. Рассказывают: на комбинат стала приходить «свежая кровь» с АлтГУ, АГАУ, АлтГУ, колледжа сыроделия и других учебных заведений.

Комбинат хочет стать более открытым и для обычных потребителей. В течение года здесь начнут проводить экскурсии. Сейчас предприятие посещают только студенты профильных специальностей и счастливчики — во время фестиваля «Дни алтайского сыра».