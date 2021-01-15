Мораторий на взимание пени и ограничение энергоснабжения должников за электроэнергию прекратил действие

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает своим клиентам — жителям — Алтайского края, что с 01 января 2021 года прекратил действие мораторий, введенный Постановлением Правительства РФ № 424*, на начисление и взимание пени за электроэнергию неплательщикам — физическим лицам, а также введение в отношении них режима ограничения, либо приостановления энергоснабжения.