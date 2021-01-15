Мораторий на взимание пени и ограничение энергоснабжения должников за электроэнергию прекратил действие

В этой связи АО «Алтайэнергосбыт» обращается к своим абонентам, имеющим задолженность, с предложением оперативно ее оплатить любым удобным способом:
- «Личный кабинет клиента» АО «Алтайэнергосбыт»;
- Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт», доступное для бесплатного скачивания в App Store и GooglePlay;
- Сервис «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании, регистрация в личном кабинете не требуется;
- Офисы обслуживания АО «Алтайэнергосбыт», контактная информация по ссылке: altaiensb.com;
- Отделения и устройства самообслуживания ПАО Сбербанк;
- Электронный сервис «Сбербанк Онлайн», в том числе с помощью услуги «Автоплатёж»;
- Система «Город»;
- Отделения АО «Почта России».
*Постановление Правительства Российской Федерации № 424