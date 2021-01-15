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Мораторий на взимание пени и ограничение энергоснабжения должников за электроэнергию прекратил действие

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает своим клиентам — жителям — Алтайского края, что с 01 января 2021 года прекратил действие мораторий, введенный Постановлением Правительства РФ № 424*, на начисление и взимание пени за электроэнергию неплательщикам — физическим лицам, а также введение в отношении них режима ограничения, либо приостановления энергоснабжения.

Счет-фактура. Оплата. Бизнес.
Счет-фактура. Оплата. Бизнес.
Pixabay.com

В этой связи АО «Алтайэнергосбыт» обращается к своим абонентам, имеющим задолженность, с предложением оперативно ее оплатить любым удобным способом:

  • «Личный кабинет клиента» АО «Алтайэнергосбыт»;
  • Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт», доступное для бесплатного скачивания в App Store и GooglePlay;
  • Сервис «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании, регистрация в личном кабинете не требуется;
  • Офисы обслуживания АО «Алтайэнергосбыт», контактная информация по ссылке: altaiensb.com;
  • Отделения и устройства самообслуживания ПАО Сбербанк;
  • Электронный сервис «Сбербанк Онлайн», в том числе с помощью услуги «Автоплатёж»;
  • Система «Город»;
  • Отделения АО «Почта России».

*Постановление Правительства Российской Федерации № 424 от 02.04.2020 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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