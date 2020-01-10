Морской коктейль: креветки 2013 года «выпуска» продавали в России

С 9 января Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт креветок, осетра, форели, угря и тилапии из Китая.

Решение принято по итогам проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

Так, «на предприятиях была обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска», говорится в сообщении ведомства.

Также с 13 января вступает в силу ограничение на поставки креветок с индийского предприятия Star Agro Marine Exports.

По мнению экспертов, большей проблемой для рынка станет ограничение на импорт «морских коктейлей».

О белорусских и наших креветках

Возможно, в России просто станет больше так называемых белорусских креветок.

Креветки. СС0.

«Из Белоруссии продукции много идет. Самое главное, что будут более активны Индия, Бангладеш, другие страны-производители. Я уверена, что по ценам мы не проиграем. Индия, Бангладеш проигрывают сильно Китаю только лишь с точки зрения стабильности поставок. Договариваешься ты с ними легко, но своевременность поставок и качество холодильного оборудования, то есть логистика, в Китае лучше», — рассказала bfm.ru предприниматель, основатель компании «Ледово» Надежда Копытина.

По словам эксперта, с Дальнего Востока идут поставки морепродуктов, Магадана, Камчатки. Россия производит крымские мидии, креветки Баренцева моря.