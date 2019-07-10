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Потребитель

Мошенник из Кении дистанционно снял 2 тыс. долларов с карты жительницы Алтая

Жительница Новоалтайска пыталась взыскать со Сбербанка неустойку и компенсацию морального вреда за то, что с ее карточки пытались похитить деньги злоумышленники из Кении. После ее заявления деньги ей вернули. Однако женщина считала, что банк, хоть и вернул ей всю сумму, не обеспечил безопасность и, значит, оказал услугу ненадлежащего качества.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Африканские мошенники

Когда к жительнице Новоалтайска на телефон поступили девять смс-сообщений о снятии с ее карты денег, она находилась дома. А ее международная карта «Мастер Кард Стандарт» была при ней, рассказала она на суде.

Между тем, с ее счета похитили 2 243 долларов США в эквиваленте кенийской валюты.

Женщина обратилась в банк, где написала заявление о возврате денег. Банк опротестовал трансакцию и вернул ей всю сумму. Хотя, судя по материалам суда, это получилось не сразу, так как кенийский банк отказался это сделать.

Держатель карты: услуга некачественная

Однако женщина полагала, что банк оказал ей услугу ненадлежащего качества, не обеспечив безопасность хранения денег на счете. Она утверждала, что карту не теряла и телефон никому не передавала. За некачественную услугу она потребовала от банка выплатить неустойку в 330 тыс рублей и компенсацию морального вреда — 10 тыс.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Банк-эмитент: действовал добросовестно

Представитель банка однако заявил, что кредитное учреждение действовало добросовестно. Свидетельствует об этом, в частности, то, что банк информировал клиента обо всех списаниях посредством смс-сообщений.

В определенный период в банк неоднократно поступали распоряжения на списание денег с ее банковской карты на территории государства Кении. Поэтому в банке не предположили, что карта скомпрометирована и счетом может распоряжаться некое неуполномоченное лицо.

Суд: вины банка нет

На суде выяснилось, что до этого инцидента женщина побывала в Кении, оплачивала покупки в бутиках и один раз сняла наличные в банкомате. Когда она уже вернулась в Россию, и произошло хищение через банкомат банка Ecobank Kenya Mombasa, находившийся в Момбасе.

Новоалтайский городской суд отказался удовлетворить ее требования к банку. Списание средств произошло не по его вине. Системы «Сбербанка России» соответствует требованиям стандарта, это подтверждают сертификаты MasterCard WorldWide, указано в решении суда.

Списание денег произошло, не потому, что в чем-то ошибся банк. А потому, что в банкомате в Кении был введен правильный пин-код. Решение Новоалтайский горсуд вынес в апреле, 10 июля Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу женщины.

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