Мошенники нашли еще один способ кражи денег со счетов россиян

Злоумышленники начали использовать модифицированный сценарий общения, который вызывает больше доверия, чем прежний.

Они, представляясь сотрудниками банка, звонят клиентам и сообщают о получении заявления на закрытие счета, после чего спрашивают о том, в каком отделении и когда клиент хочет провести эту операцию.

Когда клиент отвечает, что такого заявления от него не было, ему предлагают «спасти» средства с помощью перевода на «безопасный счет».

Как сообщили в Центробанке и кредитных организациях, им эта схема мошенничества уже известна. Эксперты предупреждают: цель мошенников остается неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства.

«Сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на „безопасный“ счет», — уточнил представитель Центробанка.

Просто мошенники модифицируют свою тактику, меняя варианты общения с клиентом.

Не следует сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из SMS-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок действия карты. В случае подозрительного звонка, сами перезвоните в офис банка или посетите его.