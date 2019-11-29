Мошенники нашли интересный способ хищения средств с банковских карт по принципу игры в наперстки

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт. Они используют распространенный вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек, пишут «Известия».

Аферисты действуют в очереди к банкомату. Так, клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике.

Вы автоматически ее вынимаете, после чего «забывчивый» клиент подходит за пропажей, и проверяя баланс уверяет, что со счета сняты 5−15 тыс. рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы».

При этом «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев, что с легкостью позволит доказать вашу вину.

Такие ситуации возникают не в офисах банков, а в менее людных местах. Мошенники определяют жертву по внешнему виду. Выбирают тех, кто может стушеваться, — например, пожилых одиноких людей. Вряд ли они будут действовать, когда подходит пара человек, потому что есть свидетели.

Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов говорит, что люди предпочитают отдать деньги, потому что суммы преступники называют небольшие — порядка 5−10 тыс. рублей.