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7 ноября 4°C
Потребитель

Мошенники освоили новый прием: крадут деньги с карт с помощью видео с министрами

Мошенники научились красть деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства. Об этом рассказала РИА «Новости» Наталья Шумакова из Национального центра финансовой грамотности. Ролик, которые они рассылают, фейковый. А вот деньги они вытягивают реальные.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Ролик распространяются в соцсетях, рассказала эксперт. Он начинается с выступлений российских министров. Заканчивается инструкцией — как узнать о выплатах от государства и получить их.

Ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые якобы, которые якобы предусматривают компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

Под видео в комментариях — ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы госорганов. Злоумышленники просят ввести личные данные и номер карты и обещают, что деньги придут за 10 минут. Ссылка может прийти в СМС, мессенджерах или по почте.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

«После этого вы лишитесь денег на своей карте», — предупреждает эксперт.

Злоумышленники могут предложить внести небольшую сумму — на оплату услуг юриста. Но и в этом случае граждане лишаются своих кровных.

В общем, эксперт предупреждает не ходить по таким ссылкам и уж точно никому не сообщать личные данные.

Приходилось ли вам сталкиваться с подобным мошенничеством? Напишите об этом комментариях.

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