Мошенники придумали простой, но максимально действенный способ выуживания денег

Ancestry запрашивает стандартные данные — имя, фамилия, год и город рождения. Затем программа просит приложить палец, чтобы отсканировать отпечаток. В этот момент на экране появляется предложение купить «премиальную» версию программы за 82,99 фунта в неделю (почти 7,3 тысячи рублей).
Ловкость мошенников в механизме подтверждения платежа: на многих устройствах, в том числе на Аpple оно производится с помощью отпечатка пальца. Пользователь, который сканирует отпечаток по просьбе приложения, просто не успевает убрать палец и одобряет списывание средств. В данный момент программа удалена из магазина App Store, пишет «Лента.ру».
Настоящая компания Ancestry проводит лабораторные исследования ДНК, и к хитрой программе отношения не имеет.