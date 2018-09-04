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4 сентября
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Мошенники придумали простой, но максимально действенный способ выуживания денег

В сети обратили внимание на приложение, которое под видом сервиса для поиска родственников выуживает у пользователей деньги. Посетитель Reddit показал, как приложение Ancestry легко и просто заставляет самого пользователя перечислить деньги со своей карты

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Ancestry запрашивает стандартные данные — имя, фамилия, год и город рождения. Затем программа просит приложить палец, чтобы отсканировать отпечаток. В этот момент на экране появляется предложение купить «премиальную» версию программы за 82,99 фунта в неделю (почти 7,3 тысячи рублей).

Ловкость мошенников в механизме подтверждения платежа: на многих устройствах, в том числе на Аpple оно производится с помощью отпечатка пальца. Пользователь, который сканирует отпечаток по просьбе приложения, просто не успевает убрать палец и одобряет списывание средств. В данный момент программа удалена из магазина App Store, пишет «Лента.ру».

Настоящая компания Ancestry проводит лабораторные исследования ДНК, и к хитрой программе отношения не имеет.

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