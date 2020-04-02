Московские авиарейсы в Барнаул сократили из-за спада пассажиропотока

Авиакомпания «Сила» отменила рейс «Барнаул — Томск» на 1 апреля.
S7 и «Уральские авиалинии» сократили число рейсов сообщением «Барнаул — Москва — Барнаул».
Таким образом, авиакомпания «S7» доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а «Уральские авиалинии» не будет выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.
«КрасАвиа» также отменяет рейсы сообщением «Барнаул-Красноярск» до 25 апреля включительно.
Актуальную информацию о рейсах, выполняемых из аэропорта Барнаула, можно уточнять по тел. +7 (3852) 543−009.