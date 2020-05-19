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Москва подождет. Авиакомпании не спешат возобновлять рейсы из Барнаула в столицу

Авиакомпании, выполняющие рейсы из Барнаула в Москву и обратно, не намерены возобновлять летную программу в полном объеме в мае. Такой вывод можно сделать, изучив расписание рейсов на онайн-табло аэропорта Барнаула.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

До пандемии COVID-19 рейсы в столицу ежедневно выполняли из Барнаула «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии».

Теперь же они скорректировали свое расписание. Так, «Аэрофлот» выполняет несколько рейсов в неделю (19, 21, 23, 24−27 мая).

«Уральские авиалинии» предлагают вылет в Москву 20, 23 и 25 мая.

S7 пока и вовсе сняла все рейсы до аэропорта Домодедово. Авиакомпания предлагает вылет в столицу через Новосибирск. При этом она по-прежнему выполняет рейсы из Барнаула в Новосибирск пять раз в неделю.

«Ситуация меняется чуть ли не каждый день, поэтому невозможно предсказать летную программу даже на ближайшую неделю. Авиакомпании корректируют ее в ручном режиме», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.

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