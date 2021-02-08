Мозаика для ванной комнаты: преимущества использования и особенности выбора

Большой выбор отделочных материалов позволяет изменить кардинальным образом любое помещение, в том числе ванную комнату. Для декора можно использовать панели или классический кафель, но сегодня очень популярная мозаика , которая отличается от обычной плитки эксплуатационными характеристиками и оригинальностью.

Мозаика для ванной комнаты. Архив Tileclub.ru

Какими преимуществами отличается?

Ванная комната, отделанная с помощью мозаики, характеризуется элегантностью и практичностью. Большой выбор декоративной плитки из цветного стекла представлен на сайте магазина Tileclub.ru. Здесь можно купить мозаику по доступным ценам от известных брендов.

Какие преимущества использования стоит выделить:

более привлекательный и современный внешний вид по сравнению с традиционным кафелем;

возможность использовать даже в самых труднодоступных местах;

подходящий вариант , чтобы скрыть неровности и изъяны поверхностей ( как полов , так и стен);

чтобы скрыть неровности и изъяны поверхностей как полов так и стен); разнообразие вариантов для декора ( тематические изображения , зонирование помещений , корректировка пространства и пр.);

тематические изображения зонирование помещений корректировка пространства и пр.); возможность применения на любых поверхностях и конструкциях.

Минусов всего два — это высокая стоимость и сложность укладки. Но все это компенсируется высокой надежностью материала, стойкостью к выцветанию, влажности и температурным перепадам.

Как выбрать?

Сегодня можно найти разные виды мозаичной плитки. Обычно ее выбирают в зависимости от предназначения и типа помещения. Самый распространенная мозаика для ванной — стеклянная, в ассортименте представленная в каталоге магазина Tileclub.ru.

Декоративная плитка из цветного стекла отличается более доступной ценой в сравнении с другими материалами и разнообразием цветовых решений. С ее помощью можно создавать матовые поверхности или с эффектом глянца, а хорошие антискользящие характеристики позволяют использовать мозаику не только для стен, но и пола.

Для небольшой ванной комнаты стоит выбирать вариант отделки, который зрительно расширит помещение. С этой задачей отлично справится глянцевая мозаика светлых оттенков, выложенная по всей стене. Для оригинальности можно добавить элементы такого же цвета, но другой формы.

Большие санузлы необходимо наделить домашним уютом. Это можно сделать с помощью зонирования (выделения мест, где расположены ванная, раковина, душевая кабина). Также в просторном помещении можно сыграть на контрасте — оформить две противоположные стены в одном цвете, а две другие — в другом. Это могут быть черный (темно-синий) с белым, серый с желтым, розовый с фиолетовым и другие варианты сочетаний.

Интернет-магазин Tileclub.ru имеет в каталоге более 3500 наименований мозаики. Множество коллекций, оригинальные расцветки в разных стилях — все это дает возможность создавать уникальные и яркие оформления.

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