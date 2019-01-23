Можем сами: за популярной у «янки» арахисовой пастой не нужно ехать в Америку

Вспомните, с каким аппетитом арахисовую пасту употреблял главный герой фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Получается, что даже «смерть» отступает перед вкусом и пользой этого продукта?
В чём секрет?
Арахисовое масло имеет очень высокую питательную ценность, там очень много белка, оно хранится без холодильника до двух лет.
Польза арахисовой пасты
Арахисовая паста изготовляется из поджаренного и размельченного арахиса. Это так называемая «классическая арахисовая паста». Но чаще всего можно найти арахисовую пасту с добавлением сахара, соли и других компонентов (кокосовая стружка, сахарный сироп, мед, цукаты, измельченные орехи и др.), так что каждый может найти пасту для души. О добавках и их влиянии на полезные свойства арахисовой пасты мы поговорим чуть позже, а сейчас перейдем непосредственно к рассмотрению ее пользы.
В арахисовой пасте содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных элементов, и сейчас мы выясним, что же это за вещества, и как они влияют на наш организм.
1. Полиненасыщенные жирные кислоты
В 100 г арахисовой пасты содержится 38 г полиненасыщенных жирных кислот, которые жизненно необходимы каждому человеческому организму.
Линолевая кислота помогает бороться с развитием склероза, снижает уровень плохого холестерина в крови и защищает клетки организма от негативного воздействия.
Фолиевая кислота, содержащая в арахисовой пасте, отвечает за обновление и рост клеток.
Омега3/6/9 укрепляют суставы и ускоряют регенерацию суставных тканей, улучшают работу мозга, действуют как сильное противовоспалительное средство, улучшают анаболические и липолитические процессы в организме и др.
2. Белок
Арахисовая паста — это высокобелковый продукт, который отлично подойдет вегетарианцам и веганам, не употребляющих животный белок. В 100 г арахисовой пасты содержится около 22−24 г растительного белка, что делает ее любимицей многих спортсменов и профессиональных атлетов. Белок из арахисовой пасты отлично усваивается организмом и идет на строение мышечной ткани.
3. Витамины и минеральные вещества
Польза арахисовой пасты несомненно зависит от содержания в ней большого количества витаминов группы В, РР, Е и К, а также присутствия таких минеральных веществ, как: калий, фосфор, кальций, железо, магний, цинк, кобальт и др.
Благодаря высокому содержанию магния и цинка арахисовая паста очень полезна для людей, занимающихся спортом, эти минералы способствуют укреплению иммунитета и повышению выносливости организма. А содержание железа улучшает обменные процессы организма и кровяное давление.
4. Антиоксиданты
Полифенолы, содержащие в арахисовой пасте, благоприятно влияют на сердце, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также антиоксиданты защищают клетки организма от пагубного воздействия свободных радикалов, и процессы старения происходят намного медленнее (девушкам стоит взять на заметку).
А вот еще несколько полезных свойств натуральной арахисовой пасты:
- она повышает уровень тестостерона в крови, что благоприятно влияет как на процесс похудения и жиросжигания, так и на наращивание мышечной массы.
- она препятствует отложению лишнего жира в органах (при умеренном ее потреблении).
Вкусное и полезное рядом
Самое любопытное, что в Новоалтайске буквально несколько месяцев назад открыто производство этого замечательного продукта. И, кстати, не только его…
ООО «Трамони» — молодое, стабильно развивающееся предприятие, открывшееся в июле 2018 года в г. Новоалтайск Алтайского края, которое Минэкономразвития РФ включило в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).
В штате предприятия только высококвалифицированные сотрудники, имеющие соответствующее образование и большой опыт работы на производственных предприятиях пищевого назначения.
Цель производства -100% натуральный, вкусный и полезный продукт для потребителей, состоящий из высококачественных ингредиентов, имеющих все необходимые сертификаты качества и безопасности.
ООО «Трамони» является производителем классической арахисовой пасты и арахисовой пасты без сахара. Ассортимент постоянно расширяется, с ориентацией на запросы потребителей, позволяя использовать продукт не только как десерт, но и как ингредиент кондитерских изделий.
Также компания может предложить 2 вида кофе 3в1 и 2 вида черного кофе в стиках, созданного из лучших кофейных зерен, прошедших особую обжарку.
Ну, раз вспомнили о кофе, то несколько слов об этом продукте.
Растворимый кофе в пакетиках — это напиток, изготовленный из зерен кофейного дерева, переработанных при помощи технологических процессов. В последствии обработки, получаются гранулы или порошок. После заливания кипятка, или горячей воды получается напиток похожий по запаху и вкусу на натуральный кофе. Расфасованы в небольшие пакетики, рассчитанные на дозировку в одного человека.
Многие в наше время люди любят выпить с утра или с вечера растворимого кофе. Особенно популярностью пользуется у народа кофе в пакетиках. Ведь это просто и удобно: закипятил чайник, открыл пакетик, высыпал в кружку, залил кипятком, перемешал, и все «кушать подано»! Минимальное количество действий, за минимальный промежуток времени. Хочешь, пей просто кофе, а хочешь со сливками. Да и цена заманчивая, достал мелочь из кармана, и как минимум пару пакетика растворимого кофе обеспечено.