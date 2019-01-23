Можем сами: за популярной у «янки» арахисовой пастой не нужно ехать в Америку

Простейший и очень сытный завтрак, который любят (и могут приготовить сами) даже дети — это сандвич PB&J из двух кусков хлеба, один из которых намазан арахисовым маслом, а другой джемом. А еще арахисовая паста часто употребляется в кухне южных стран.

Вспомните, с каким аппетитом арахисовую пасту употреблял главный герой фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Получается, что даже «смерть» отступает перед вкусом и пользой этого продукта?

В чём секрет?

Арахисовое масло имеет очень высокую питательную ценность, там очень много белка, оно хранится без холодильника до двух лет.

Польза арахисовой пасты

Арахисовая паста изготовляется из поджаренного и размельченного арахиса. Это так называемая «классическая арахисовая паста». Но чаще всего можно найти арахисовую пасту с добавлением сахара, соли и других компонентов (кокосовая стружка, сахарный сироп, мед, цукаты, измельченные орехи и др.), так что каждый может найти пасту для души. О добавках и их влиянии на полезные свойства арахисовой пасты мы поговорим чуть позже, а сейчас перейдем непосредственно к рассмотрению ее пользы.

В арахисовой пасте содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных элементов, и сейчас мы выясним, что же это за вещества, и как они влияют на наш организм.

Арахисовая паста. ООО «Трамони»

1. Полиненасыщенные жирные кислоты

В 100 г арахисовой пасты содержится 38 г полиненасыщенных жирных кислот, которые жизненно необходимы каждому человеческому организму.

Линолевая кислота помогает бороться с развитием склероза, снижает уровень плохого холестерина в крови и защищает клетки организма от негативного воздействия.

Фолиевая кислота, содержащая в арахисовой пасте, отвечает за обновление и рост клеток.

Омега3/6/9 укрепляют суставы и ускоряют регенерацию суставных тканей, улучшают работу мозга, действуют как сильное противовоспалительное средство, улучшают анаболические и липолитические процессы в организме и др.

2. Белок

Арахисовая паста — это высокобелковый продукт, который отлично подойдет вегетарианцам и веганам, не употребляющих животный белок. В 100 г арахисовой пасты содержится около 22−24 г растительного белка, что делает ее любимицей многих спортсменов и профессиональных атлетов. Белок из арахисовой пасты отлично усваивается организмом и идет на строение мышечной ткани.

3. Витамины и минеральные вещества

Польза арахисовой пасты несомненно зависит от содержания в ней большого количества витаминов группы В, РР, Е и К, а также присутствия таких минеральных веществ, как: калий, фосфор, кальций, железо, магний, цинк, кобальт и др.

Благодаря высокому содержанию магния и цинка арахисовая паста очень полезна для людей, занимающихся спортом, эти минералы способствуют укреплению иммунитета и повышению выносливости организма. А содержание железа улучшает обменные процессы организма и кровяное давление.

Пищевая ценность арахисовой пасты. ООО «Трамони»

4. Антиоксиданты

Полифенолы, содержащие в арахисовой пасте, благоприятно влияют на сердце, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также антиоксиданты защищают клетки организма от пагубного воздействия свободных радикалов, и процессы старения происходят намного медленнее (девушкам стоит взять на заметку).

А вот еще несколько полезных свойств натуральной арахисовой пасты:

она повышает уровень тестостерона в крови , что благоприятно влияет как на процесс похудения и жиросжигания , так и на наращивание мышечной массы.

что благоприятно влияет как на процесс похудения и жиросжигания так и на наращивание мышечной массы. она препятствует отложению лишнего жира в органах ( при умеренном ее потреблении).

Вкусное и полезное рядом

Самое любопытное, что в Новоалтайске буквально несколько месяцев назад открыто производство этого замечательного продукта. И, кстати, не только его…

ООО «Трамони» — молодое, стабильно развивающееся предприятие, открывшееся в июле 2018 года в г. Новоалтайск Алтайского края, которое Минэкономразвития РФ включило в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

В штате предприятия только высококвалифицированные сотрудники, имеющие соответствующее образование и большой опыт работы на производственных предприятиях пищевого назначения.

Цель производства -100% натуральный, вкусный и полезный продукт для потребителей, состоящий из высококачественных ингредиентов, имеющих все необходимые сертификаты качества и безопасности.

ООО «Трамони» является производителем классической арахисовой пасты и арахисовой пасты без сахара. Ассортимент постоянно расширяется, с ориентацией на запросы потребителей, позволяя использовать продукт не только как десерт, но и как ингредиент кондитерских изделий.

Арахисовая паста. ООО «Трамони»

Также компания может предложить 2 вида кофе 3в1 и 2 вида черного кофе в стиках, созданного из лучших кофейных зерен, прошедших особую обжарку.

Ну, раз вспомнили о кофе, то несколько слов об этом продукте.

Растворимый кофе в пакетиках — это напиток, изготовленный из зерен кофейного дерева, переработанных при помощи технологических процессов. В последствии обработки, получаются гранулы или порошок. После заливания кипятка, или горячей воды получается напиток похожий по запаху и вкусу на натуральный кофе. Расфасованы в небольшие пакетики, рассчитанные на дозировку в одного человека.

Многие в наше время люди любят выпить с утра или с вечера растворимого кофе. Особенно популярностью пользуется у народа кофе в пакетиках. Ведь это просто и удобно: закипятил чайник, открыл пакетик, высыпал в кружку, залил кипятком, перемешал, и все «кушать подано»! Минимальное количество действий, за минимальный промежуток времени. Хочешь, пей просто кофе, а хочешь со сливками. Да и цена заманчивая, достал мелочь из кармана, и как минимум пару пакетика растворимого кофе обеспечено.