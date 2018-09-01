Можно ли перекрыть соседке канализацию?

— Если дом изначально спроектирован так, что канализация проходит через одну из квартир, то второй собственник не имеет право перекрывать канализацию, так как это общее имущество. Если же вы сами отдельно строили канализацию, то можете перекрывать.

Но здесь встаёт другой вопрос: если канализацию не перекрыть и она перемёрзнет — второй хозяин опять же не сможет ей пользоваться.

Если не удаётся решить вопрос мирно, есть вариант перекрыть канализацию и уже после обращения второго хозяина в суд решать этот вопрос (возможно, с привлечением экспертов). Судебный процесс долгий (может на годы растянуться), как второй хозяин будет жить все это время без канализации? Возможно, после перекрытия он будет сговорчивее и пойдёт на какие-либо компромиссы.