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Можно ли перекрыть соседке канализацию?

Анатолий из Алейского района спрашивает: «Я живу в двухквартирном доме. У нас с соседкой общая канализация. Недавно мы решили переехать жить к сыну, и если квартиру не купят до зимы, её придётся закрыть и оставить. Ездить отапливать её у меня нет возможности. А если этого не делать, канализация перемерзнет. Могу ли я перекрыть у себя канализацию, при этом автоматически лишив соседку возможности пользоваться унитазом?»

В Барнауле отремонтируют канализацию, чтобы спасти от зловония жителей Павловского тракта.
В Барнауле отремонтируют канализацию, чтобы спасти от зловония жителей Павловского тракта.
barnaul.org

В ситуации разбиралась компания «Юрисдело»:

— Если дом изначально спроектирован так, что канализация проходит через одну из квартир, то второй собственник не имеет право перекрывать канализацию, так как это общее имущество. Если же вы сами отдельно строили канализацию, то можете перекрывать.

Но здесь встаёт другой вопрос: если канализацию не перекрыть и она перемёрзнет — второй хозяин опять же не сможет ей пользоваться.

Если не удаётся решить вопрос мирно, есть вариант перекрыть канализацию и уже после обращения второго хозяина в суд решать этот вопрос (возможно, с привлечением экспертов). Судебный процесс долгий (может на годы растянуться), как второй хозяин будет жить все это время без канализации? Возможно, после перекрытия он будет сговорчивее и пойдёт на какие-либо компромиссы.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию»

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