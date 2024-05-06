Можно ли переводить деньги с кредитной карты

Кредитная карта — удобный банковский продукт, который может выручить, если срочно нужны деньги. Заемными средствами можно воспользоваться в любое удобное время, а если погашать кредит в льготный период, то такая «услуга» будет еще и бесплатной. У пользователей кредитных карт часто возникает вопрос, касающийся переводов. Расскажем об этом подробнее.

Доступные операции

Кредитная карта предназначена в первую очередь для безналичной оплаты покупок. Однако, с ее помощью можно:

оплачивать налоги, штрафы и прочие обязательные платежи;

снимать наличные;

осуществлять переводы.

Важно: не всегда использование кредитки на любые цели может быть выгодным и рациональным. У каждого банка свои правила и условия. Например, если вы точно знаете, как перевести деньги с кредитной карты 100 дней без %, это не значит, что с карты другого банка это можно сделать на аналогичных условиях.

Как осуществляется перевод с кредитной карты

Переводы доступны как внутри банка, так и в другие кредитные учреждения (на свои карты или карты других людей). Однако, перечисленные «опции» могут быть ограничены или недоступны.

Как и в случае с дебетовыми картами, переводы осуществляются:

через раздел «Платежи и переводы»;

через систему быстрых платежей (СПБ);

посредством рефинансирования для погашения кредита в другом банке;

на электронные кошельки;

через указание реквизитов (перевод организациям).

Приведенный список лишь примерный. Рекомендуем изучать правила конкретного банка. Как перевести деньги с кредитной карты Мультикарта ВТБ или как сделать аналогичную операцию в Сбере, лучше уточнять в соответствующем финансовом учреждении.

Выгодно ли переводить деньги с кредитки

Переводы, как и снятие наличных с кредитной карты, для банка не являются операцией, на которой можно заработать. Именно поэтому, чаще всего вводятся определенные ограничения. Они могут: «выводить» клиента из-под действия льготного периода, сопровождаться высокими комиссиями, иметь строгие лимиты, также на них могут распространяться повышенные процентные ставки.

Чаще всего, за перевод приходится платить фиксированную сумму + проценты. Некоторые банки стараются не вводить жестких ограничений на переводы, но, как правило, льготный период короткий. Иногда определенные бонусы можно получить при покупке платных подписок на сервисы или выполнение других условий.

Чтобы осуществлять переводы с кредитки без переплат и лишних комиссий, рекомендуем сравнивать предложения разных банков (например, узнав, как перевести деньги с кредитной карты Просто Ситибанка, можно решить, насколько это выгоднее, чем предложения конкурентов).

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