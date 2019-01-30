Можно ли продавать сигареты без сведений о количестве смолы и никотина?

Обязательное требование о размещении на пачках сигарет информации о содержании смолы, никотина и монооксида углерода в дыме было актуально до 15 мая 2016 года, когда в силу вступил новый «Технический регламент на табачную продукцию».

Согласно действующему регламенту, информацию для потребителей необходимо наносить на лист-вкладыш в упаковке. Он должен содержать сведения о виде табачного изделия, изготовителе, количестве штук или массе, наличии фильтра, максимальной цене, месяце и годе изготовления, предупреждение о вреде и единый знак Таможенного союза.

Нанесении информации о количественных показателях содержания смолы, никотина и монооксида углерода в дыме на упаковку сигарет или вкладыш по новому регламенту не допускается.

Стоит отметить, что до 15 ноября 2017 года в России могла производиться продукция по предыдущему техрегламенту, а продаваться могла и позднее.