Можно ли складывать свой мусор в чужие баки?

В Государственной инспекции Алтайского края сообщили:
Собственникам, проживающим в частном секторе, необходимо заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Владельцы жилого дома обязаны организовать место для накопления мусора, а затем должны выбрать способ его утилизации (например, в пакетах либо в контейнерах). После этого нужно согласовать с регоператором график вывоза отходов.
Складировать свои ТКО на площадке многоквартирного дома собственникам из частного сектора нельзя.
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