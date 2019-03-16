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Потребитель

Можно ли складывать свой мусор в чужие баки?

В редакцию altapress.ru поступил вопрос от читателя Юрия: «Я живу в частном доме, собственного контейнера для мусорных отходов у меня нет. Рядом стоит многоквартирный дом со своей площадкой. Могу ли я свои отходы там складировать?»

Раздельный сбор мусора.
Раздельный сбор мусора.
пресс-служба мэрии Барнаула.

В Государственной инспекции Алтайского края сообщили:

Собственникам, проживающим в частном секторе, необходимо заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Владельцы жилого дома обязаны организовать место для накопления мусора, а затем должны выбрать способ его утилизации (например, в пакетах либо в контейнерах). После этого нужно согласовать с регоператором график вывоза отходов.

Складировать свои ТКО на площадке многоквартирного дома собственникам из частного сектора нельзя.

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