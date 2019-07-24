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Можно ли собрать красивый букет без денег и помощи флориста

Мы привыкли получать и дарить букеты на праздники и не только. В день флориста, который по традиции отмечают 24 июля, altapress.ru расскажет какие букеты популярны и можно ли на них сэкономить.

Цветы
Цветы
СС0

Флористика — это вид декоративно-прикладного искусства и дизайна. По факту, это создание определенных работ или объектов с помощью природных материалов: живых, сухих и даже консервированных. И речь не только о цветах.

При создании букета флористы могут задействовать ветки деревьев, кору, мох и даже камни. Однако своих композициях они все чаще используют не только природные материи: игрушки, продукты и другое. Вариантов упаковки сейчас тоже огромное множество.

Елена Цимерман,
флорист-декоратор:

Каждый букет индивидуален. В зависимости от сезона и от того, кем является адресат, хороший флорист без труда соберет подходящий подарок. Он уже знает как скрепит и чем перевяжет букет, какой будет цветовая гамма. То же касается и декора. На деле флорист — это дизайнер, конструктор, психолог, менеджер, биолог и даже грузчик.

Свадебный букет.
Свадебный букет.
СС0

Какие букеты сейчас пользуются популярностью

Елена Цимерман,
флорист-декоратор:

Рекомендую дарить букеты с оттенком сезонности. Весной, летом и осенью цветовая гамма может быть яркой. Для разнообразия добавьте ягоды, фрукты или конфеты. Зимой лучше обратиться к голубому, бежевому и нежно розовому. Можно использовать также красный и синий. В букет могут входить любые оттенки, главное чтобы они сочетались друг с другом.

Хорошей упаковкой послужит тканевая или крафтовая бумага. В зависимости от размера букета цветы можно обернуть в несколько слоев. Если раньше на пике популярности были цветочные корзины, сейчас флористы все чаще «определяют» букеты в коробки. Этот вариант является еще и практичным, ведь для такого букета не нужно искать вазу.

Если вам хочется, чтобы букет выделялся среди остальных и точно запомнился, дарите гиппеаструмы, лаванду или гортензии.

Цветы
Цветы
СС0

Можно ли самостоятельно собрать хороший букет

Елена Цимерман,
флорист-декоратор:

На мой взгляд, изготовление букета для серьезного мероприятия, например, день рождения, лучше доверить профессионалу. Если вы не флорист и далеки от декора и дизайна — не экспериментируйте.

А вот букет полевых цветов, по поводу и без, можно оформить самостоятельно — перевязать лентой. Большая охапка ромашек не требует специальной упаковки. Цветы будут не только очень красиво смотреться, но и долго стоять.

Цветы
Цветы
СС0

Можно ли сэкономить на цветах

Ответ на вопрос целиком и полностью зависит от того как именно и на чем вы собираетесь экономить. Можно отказаться от упаковки, сделать предварительный заказ букета — в некоторых магазинах это позволяет приобрести подарок дешевле.

Присмотритесь к цветкам в горшках. Но ни в коем случае не рекомендуем вам покупать несвежие или некачественно оформленные композиции. Если вы видите, что цветочный магазин снижает цену — постарайтесь уточнить причину.

Цветы
Цветы
СС0

Заплатить меньше можно, если вы покупаете оптом, на цветочных базах или выбираете небольшой букет. Так же, сэкономить можно, нарвав полевые цветы.

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