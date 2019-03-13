МРСК Сибири вложит в цифровизацию энергетики в Алтайском крае около трех миллиардов рублей

В феврале этого года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи было заключено первое в Сибирском федеральном округе соглашение о партнерстве с регионом на 10-летний период между Правительством Алтайского края и ПАО «МРСК Сибири». В Соглашении указано, что объем инвестиций, направленных в период его действия на цифровизацию отрасли в регионе будет составлять около трех миллиардов рублей.

Ранее в ПАО «Россети» была утверждена Стратегия цифровизации электроэнергетики до 2030 года, которая позволит существенно снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

Специалисты филиала «Алтайэнерго» уже приступили к практическим действиям по реализации стратегии в регионе. В настоящее время ведется проектирование цифровой подстанции 35/10 кВ «Прудская» и цифрового Павловского РЭС. После ввода в эксплуатацию этих объектов прогнозируется значительное снижение продолжительности отключений электроэнергии и периода восстановительных работ.

В крае реализуется программа внедрения автоматизированного интеллектуального учета электроэнергии. В зоне обслуживания филиала уже установлено более 70 тысяч «умных» приборов учета. Это позволяет упростить процедуру учета для владельца счетчика и сократить расходы на эксплуатацию системы учета.

Более восьми лет в «Алтайэнерго» успешно реализуется проект по оснащению объектов электросетевого хозяйства GSM-контроллерами и созданию собственной сенсорной сети. Сегодня почти 100 процентов подстанций оснащены GSM-контроллерами. Сработала ли система защиты, открыли ли дверь подстанции, произошел ли сбой в работе оборудования — любое действие незамедлительно становится известным персоналу благодаря цифровой сенсорной сети.

Продолжается цифровизация диспетчерского и технологического управления электрическими сетями «Алтайэнерго». Цифровизация в этом направлении способствует более эффективной эксплуатации распределительных сетей крупнейшей энергокомпании Алтайского края, а, значит, обеспечению более надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

В конце прошлого года «Алтайэнерго» открыло первый в регионе цифровой центр обслуживания потребителей. Таким образом энергетики реализовали систему проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивного обслуживания без личного приема.

В 2019 году алтайские энергетики намерены не только развивать уже действующие проекты по цифровизации, но и приступить к реализации новых.