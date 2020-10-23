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Центр Мой бизнес информирует о начале приема заявок на бесплатное размещение на российских маркетплейсах

Подать заявку можно на российских маркетплейсах: Ozon.ru, Aliexpress Russia, Wildberries или Беру.

СС0
Услуга включает в себя:
  • регистрацию аккаунта на маркетплейсе;
  • анализ ассортимента и создание товарных карточек (до 30 шт.);
  • предметную фотосьемку товаров (до 3 фото на артикул);
  • регистрацию ЭЦП и подключение электронного документооборота;
  • формирование документов первичной поставки на склад маркетплейса;
  • разовую первичную приемку, упаковку и отгрузку товаров на склад маркетплейса

Услуга по размещению оказывается бесплатно!

Срок приема заявок — до 16.30 30.10.2020.

Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями, подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту m. sadykova@altaicpp.ru

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону
8 800 222 83 22 (доб. 1), Садыкова Мария.

Форма заявки здесь https://мойбизнес22.рф/news/20913/

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