Центр Мой бизнес информирует о начале приема заявок на бесплатное размещение на российских маркетплейсах

Услуга включает в себя:
- регистрацию аккаунта на маркетплейсе;
- анализ ассортимента и создание товарных карточек (до 30 шт.);
- предметную фотосьемку товаров (до 3 фото на артикул);
- регистрацию ЭЦП и подключение электронного документооборота;
- формирование документов первичной поставки на склад маркетплейса;
- разовую первичную приемку, упаковку и отгрузку товаров на склад маркетплейса
Услуга по размещению оказывается бесплатно!
Срок приема заявок — до 16.30 30.10.2020.
Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями, подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту m. sadykova@altaicpp.ru
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону
8 800 222 83 22 (доб. 1), Садыкова Мария.
Форма заявки здесь https://мойбизнес22.рф/news/20913/