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МТС: бесплатная дистанционная подготовка к ЕГЭ открыта для школьников Алтайского края

Собственный образовательный онлайн-сервис оператора Smart University предлагает бесплатную подготовку к ЕГЭ. Кроме того, для ребят из 5−11 классов заработают бесплатные разговорные клубы для совершенствования английского языка.

МТС сделал бесплатной дистанционную подготовку школьников Алтайского края к ЕГЭ.
МТС сделал бесплатной дистанционную подготовку школьников Алтайского края к ЕГЭ.
Источник: https://media.mts.ru

Специально для подготовки учащихся 9−11-х классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения МТС разработал онлайн-интенсивы, с 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподавателями вебинаров выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD. TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Ученики 5−11-х классов до 22 мая смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

МТС Smart University

Smart University — сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5−11-х классов по русскому, математике и английскому языку, а также для взрослых по английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса. Образовательный процесс заключается в работе с профессиональным педагогом, выполнении домашних заданий, прохождении промежуточных тестов и трекинге динамики. При индивидуальном обучении алгоритмы, на основе которых организован курс, позволяют адаптировать программу исходя из уровня знаний конкретного ученика и времени, которое остается на подготовку к экзамену. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области единого государственного экзамена и соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

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