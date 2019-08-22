МТС и «М.Видео» объединились и придумали магазин нового формата

МТС и «М.Видео-Эльдорадо» договорились о партнерстве в сфере розничных продаж, чтобы открыть кобрендинговый магазин цифровых гаджетов. Это будет совершенно новый для российского рынка формат, сообщает ТАСС.

Первый магазин цифровой электроники и связи под брендом МТС + «М.Видео» открылся в Москве на улице Рождественке. «В нем мы постарались совместить наши компетенции», подчеркнула первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Здесь представлены смартфоны, ноутбуки, смарт-гаджеты, аксессуары (всего более трех тысяч наименований) и полный спектр сервисов МТС: подписки на смартфоны, подключения к тарифам, спутниковое ТВ, карты МТС Банка и прочее.

Как сообщил управляющий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Губанов, до конца года компании планируют открыть три таких магазина. Следующая точка, веротнее всего, запустится в Санкт-Петербурге. Дальнейшее расширение — перспектива нескольких лет и зависит от разных факторов. «Мы открываем только там, где мы уверены, что будет хороший трафик и хорошие продажи, поэтому это перспектива не одного года», — отмечает Губанов.

По словам обеих сторон, новый формат сочетает в себе все новинки цифровой электроники — от смартфонов до геймерских устройств, и весь набор необходимых для их работы сервисов. Прибыль от совместных магазинов стороны будут делить пополам.

Также известно, что в новых точках продаж будут работать сотрудники обеих компаний: продавцы «М.Видео» будут отвечать за технику, а МТС — за сервисы, контракты и услуги.