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МТС откроет онлайн-приемную ГИТИСа в Барнауле

МТС проведет онлайн-мастерскую ГИТИС в Алтайском крае. Школьники региона смогут пройти предварительные онлайн-прослушивания, по итогам которых самые достойные будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Театр.
Театр.
СС0

Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить 26 мая с 12.00 до 19.00 часов. Приглашаются ребята, которые готовятся к поступлению в театральный ВУЗ. Оценивать выступление будут мастера ГИТИСа: кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке и подготовить обязательную программу — стихотворение, басню, отрывок из прозы. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется около 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.

Кроме того, перед началом прослушивания с 10.00 до 11.00 часов Наталья и Геннадий Назаровы проведут онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.

Иннокентий Цой.
Иннокентий Цой.
пресс-служба МТС

«В Алтайском крае много талантливых ребят, которыми мы гордимся. Каждый новый конкурс в рамках „Поколения М“ позволяет найти и поддержать способных детей, которые интересуются творчеством. Надеемся, что предстоящие прослушивания помогут сбыться мечтам других юных и талантливых ребят из региона», — комментирует директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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