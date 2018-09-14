МТС полностью меняет оборудование на сети 2G в Алтайском крае. Будут ли проблемы со связью?

Где уже заменили оборудование?
Модернизация стартовала в 16 районах края. За два месяца обновлено более 90 базовых станций. Работы были провели:
- в городах Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алейск, Новоалтайск,
- в райцентрах Волчиха, Калманка, Табуны, Поспелиха,
- в сёлах Буланиха, Бураново, Вострово, Крестьянка, Лебяжье, Малышев Лог, Малоугренево, Редкая Дубрава, Соколово, Урюпино, Санниково, Стан-Бехтимир, Усть-Мосиха, Фунтики, станция Озёрки,
- в малых поселках — Чуйский, Победим, Бор-Форпост, Усятское, Старая Чемровка, Селиверстово, Черная Курья и других.
В общей сложности связь улучшили на территории, где проживает более 500 тысяч жителей.
В Барнауле модернизирована треть базовых станций 2G, благодаря чему связь должна была улучшиться в районе железнодорожного вокзала, Алтайского краевого диагностического центра, Федеральной противопожарной службы, завода «Ротор», на площади Победы, на проспектах Ленина, Красноармейском и Коммунаров, на территории комплекса «Плаза», новых массивов на Балтийской, Власихинской, а также в спальных районах и частном секторе.
Зачем нужно менять оборудование?
Оператор МТС начал оказывать услуги абонентам Алтайского края в 2003 году. Инфраструктура устарела, поэтому потребовалась ее масштабная модернизация. Работы проводятся в плановом порядке.
В МТС рассказали, что обновление оборудования позволит расширить зону покрытия сети на 20% и включить в сетях «второго поколения» технологию HD-Voice. Она повышает четкость звука и создает «эффект присутствия» собеседника.
Обновление сети 2G позволит повысить скорость передачи данных по технологии M2M. На ней работают банкоматы, терминалы оплаты, навигаторы, датчики и другие приборы.
МТС установит в Алтайском крае оборудование компании Ericsson. В пресс службе оператора сообщили, что сеть с оборудованием от одного поставщика легче управляется и поддается настройке.
Будут ли у абонентов проблемы со связью?
На вопрос о том, будут ли у абонентов проблемы со связью во время замены оборудования в компании ответили, что «работы не отразятся на предоставлении услуг сети 3G и 4G».
Напомним в 2018 году аналогичную модернизацию проводил «Билайн» и абоненты жаловались на плохое качество связи и перебои в работе сети.
Дмитрий Левин,
директор МТС в Алтайском крае:
Модернизация голосовой сети — не единственный наш вклад в цифровизацию Алтайского края: до конца года мы планируем построить более 60 базовых станций LTE и обеспечить к концу года «ковровое» покрытие сетью «четвертого» поколения всех городов и районных центров края.