МТС полностью меняет оборудование на сети 2G в Алтайском крае. Будут ли проблемы со связью?

До конца 2019 года оператор МТС намерен провести полную замену оборудования стандарта 2G в Барнауле и во всех районах Алтайского края. В ходе работ обновят около 600 базовых станций второго поколения.

Где уже заменили оборудование?

Модернизация стартовала в 16 районах края. За два месяца обновлено более 90 базовых станций. Работы были провели:

в городах Барнаул , Бийск , Белокуриха , Алейск , Новоалтайск,

Бийск Белокуриха Алейск Новоалтайск, в райцентрах Волчиха , Калманка , Табуны , Поспелиха,

Калманка Табуны Поспелиха, в сёлах Буланиха , Бураново , Вострово , Крестьянка , Лебяжье , Малышев Лог , Малоугренево , Редкая Дубрава , Соколово , Урюпино , Санниково , Стан-Бехтимир , Усть-Мосиха , Фунтики , станция Озёрки,

Бураново Вострово Крестьянка Лебяжье Малышев Лог Малоугренево Редкая Дубрава Соколово Урюпино Санниково Стан-Бехтимир Усть-Мосиха Фунтики станция Озёрки, в малых поселках — Чуйский , Победим , Бор-Форпост , Усятское , Старая Чемровка , Селиверстово , Черная Курья и других.

В общей сложности связь улучшили на территории, где проживает более 500 тысяч жителей.

В Барнауле модернизирована треть базовых станций 2G, благодаря чему связь должна была улучшиться в районе железнодорожного вокзала, Алтайского краевого диагностического центра, Федеральной противопожарной службы, завода «Ротор», на площади Победы, на проспектах Ленина, Красноармейском и Коммунаров, на территории комплекса «Плаза», новых массивов на Балтийской, Власихинской, а также в спальных районах и частном секторе.

Зачем нужно менять оборудование?

Оператор МТС начал оказывать услуги абонентам Алтайского края в 2003 году. Инфраструктура устарела, поэтому потребовалась ее масштабная модернизация. Работы проводятся в плановом порядке.

В МТС рассказали, что обновление оборудования позволит расширить зону покрытия сети на 20% и включить в сетях «второго поколения» технологию HD-Voice. Она повышает четкость звука и создает «эффект присутствия» собеседника.

Обновление сети 2G позволит повысить скорость передачи данных по технологии M2M. На ней работают банкоматы, терминалы оплаты, навигаторы, датчики и другие приборы.

МТС установит в Алтайском крае оборудование компании Ericsson. В пресс службе оператора сообщили, что сеть с оборудованием от одного поставщика легче управляется и поддается настройке.

Будут ли у абонентов проблемы со связью?

На вопрос о том, будут ли у абонентов проблемы со связью во время замены оборудования в компании ответили, что «работы не отразятся на предоставлении услуг сети 3G и 4G».

Напомним в 2018 году аналогичную модернизацию проводил «Билайн» и абоненты жаловались на плохое качество связи и перебои в работе сети.

Дмитрий Левин,

директор МТС в Алтайском крае: