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Мультиварка, блендер или комплект постельного белья за 1 рубль: только 15 мая в новом «Галамарте» в Барнауле

Новый народный магазин «Галамарт» открылся в Барнауле 6 мая, что значит: отныне покупателей каждый день ждут очень приятные покупки и выгодные акции. Наиболее выгодная пройдет 15 мая: в этот день любой второй товар из всего ассортимента обойдется покупателям всего в 1 рубль! Адрес магазина: г. Барнаул, ТРЦ «Огни», ул. Антона Петрова, 219б, 2 этаж.

Фото: магазин «Галамарт»

Суббота обещает быть очень выгодной: одним махом можно будет и домашнюю обстановку обновить, и подарки близким купить. Постельное белье, игрушки, посуда, инструменты, бытовая техника, любые хозтовары — выбирайте! Весна — самое время окружить себя новыми вещами. А с такой акцией и подавно.

Фото: магазин «Галамарт»

Также с 6 по 14 мая здесь действуют специальные цены: электрический чайник — 299 рублей, литая сковорода — 449 рублей, самокат — 699 рублей, чугунный казан — 899 рублей, бассейн от BestWay (то, что нужно на даче в жару!) — всего 1 299 рублей.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи: бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль, инструменты и много другое, а также море приятных мелочей для декора. На все действуют очень доступные цены, а дополнительно — каждый день акции, скидки и распродажи. Кстати, при оформлении заказа на сайте «Галамарт» возможна бесплатная доставка, на первый заказ действует скидка 20%, а еще при доставке — подарок: маска BY всего за 1 рубль!

Фото: магазин «Галамарт»

Адрес: г. Барнаул, ТРЦ «Огни», ул. Антона Петрова, 219б, 2 этаж.

Часы работы: 10.00−21.00

Сайт: www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Акция действительна 15.05.21 г. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00 и на сайте www.galamart.ru. Информация на изображениях может отличаться от действительной.

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