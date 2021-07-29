Музыка в обучении детей

С древности и до настоящего времени музыкальное искусство признается композиторами, музыкантами и учителями как инструмент развития духовного мира. Практика показывает, что ни один другой вид искусства не сравним с той силой эмоционального влияния, которую дают треки.

В Древней Греции этому виду искусства была отведена главная роль в воспитательном процессе. Еще великий Аристотель говорил о том, что через катарсис музыкальные произведения снимают напряжения и сложные психические переживания. Пифагор считал, что благодаря музыке у человека внутри можно создать гармонию и порядок. Никто не поспорит с тем, что композиции оказывают целительное влияние на человеческий организм. Гиппократ лечил музыкой своих пациентов и вполне успешно.

Сегодня определенные мелодии и плейлисты рассматриваются для обучения детей. Тем более, скачать песни бесплатно не составит никаких проблем, потому что для этого есть специальные порталы.

Результаты последних исследований в сфере воздействия музыкальных произведений на ребенка предложили почв для мыслей о том, что музыкальное искусство нужно более глубоко внедрить в образовательный процесс школ, особенно начальный. Это обусловлено тем, что дети этого возраста воспринимают действительность на уровне чувств и эмоций. Кроме того, для них остается актуальной игровая деятельность. Специфические особенности музыкального искусства и его природа в полной мере отвечают потребностям детей этого возраста. Для них достаточно грамотно выбрать треки и скачать музыку бесплатно. Сегодня композиции все чаще рассматриваются в психотерапевтической практике. Треки не просто воспринимаются через эмоции, но также при грамотном выборе может их корректировать. Такой подход предлагает отличный психотерапевтический и общеоздоровительный эффект. Решающее значение имеют музыкальные композиции для детского интеллекта.

Использование музыки в образовательном процессе школьных дисциплин способствует решению еще одной, не менее важной задачи. Достаточно тесное взаимодействие искусства и науки предоставляет возможность развивать у детишек способность цельного восприятия мира, который их окружает. Сочетание музыки с научными основами гармонизирует образное мышление с абстрактно-логическим. Это имеет немаловажное значение на начальной стадии обучения — то есть тогда, когда человек только начинает учиться.

Не нужно сомневаться что именно с помощью музыкальных треков можно вылечить и душу, и тело. Однако нужно помнить о том, что именно они дарят человеку необъяснимую радость и ощущение счастья. Вероятнее всего, это достигается благодаря тому, что, соприкасаясь с ней, человек что-то переживает из его духовного бытия.

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