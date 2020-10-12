Мясо индейки представлено во всех магазинах сети «Алейский Мясокомбинат»

Филе бедра индейки — 399 руб./кг

индейки — Филе грудки индейки — 395 руб./кг

индейки — Голень индейки — 250 руб./кг

Индейка считается диетическим мясом, в нем много необходимых для полноценной жизнедеятельности витаминов и мало жиров. Мясом индейки можно отлично разнообразить свой рацион. Оно отлично сочетается практически с любыми гарнирами, а также с большинством соусов.

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