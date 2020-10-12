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Мясо индейки представлено во всех магазинах сети «Алейский Мясокомбинат»

Фирменная сеть "Алейский мясокомбинат".
  • Филе бедра индейки — 399 руб./кг
  • Филе грудки индейки — 395 руб./кг
  • Голень индейки — 250 руб./кг

Индейка считается диетическим мясом, в нем много необходимых для полноценной жизнедеятельности витаминов и мало жиров. Мясом индейки можно отлично разнообразить свой рацион. Оно отлично сочетается практически с любыми гарнирами, а также с большинством соусов.

Покупайте мясо индейки в фирменных магазинах сети «Алейский Мясокомбинат»!

Адреса фирменной сети «Алейский Мясокомбинат»:
Барнаул:
  • ул. Балтийская 49 а (№ 28)
  • ул. Белинского 14 е (№ 09)
  • ул. Георгиева 14 б (№ 19)
  • ул. Маяковского 6 (№ 11)
  • ул. Новосибирская 9/2 (№ 07)
  • Павловский тракт 138 а к2 (№ 25)
  • Павловский тракт 277 а (№ 40)
  • Павловский тракт 287 (№ 48)
  • ул. Пионеров 1 (№ 50)
  • пр. Социалистический 128 (№ 23)
  • ул. Советской Армии 36 б (№ 22)
  • ул. Советская 24 (№ 17)
  • ул. Титова 20 (№ 33)
  • ул. Юрина 135 б (№ 20)
  • ул. Юрина 289 б (№ 12)
  • ул. Юрина 184 (№ 39)
  • ул. Шумакова 66 (№ 06)
  • с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№ 18)
  • пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№ 16)
Бийск:
  • пер. Литейный 23 (№ 41)
  • пер. Мопровский 61 /1 (№ 43)
  • ул. Митрофанова 35 (№ 42)
Алейск:
  • ул. Советская 2а (№ 01)
  • пер. Ульяновский 67 (№ 02)
  • ул. Комсомольская 128 а (№ 03)
Районные центры:
  • с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№ 44)
  • с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№ 26)
  • с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№ 36)
  • с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№ 32)
  • с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№ 24)
  • с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№ 08)
  • с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№ 04)
  • с. Курья, ул. Центральная 87 б (№ 05)
  • с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№ 34)
  • с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№ 37)
  • с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№ 29)
  • с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№ 15)
  • с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№ 14)
  • с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№ 35)
  • с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№ 31)
  • с. Родино, ул. Ленина 175 (№ 21)
  • с. Советское, пер. Центральный 16 (№ 45)
  • с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№ 47)
  • с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№ 30)
  • с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№ 38)
  • с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№ 10)
  • с. Усть-Калманка, ул. Ленина 23 (№ 49)
  • с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№ 13)
  • с. Яровое, ул. Ленина 20 (№ 27)
Республика Алтай:
  • с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№ 46)

Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78

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