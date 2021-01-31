Мясо могут разрешить обеззараживать радиацией

Законопроект, разрешающий применение ионизирующего излучения, рассмотрят во втором чтении весной.
Авторы проекта — председатели аграрных комитетов в Госдуме и Совфеде Владимир Кашин и Алексей Майоров уверяют, что ничего опасного в этом нет.
И это один из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, карантинной и ветеринарной безопасности продуктов, пишет «Парламентская газета».
Для проведения ионизирующего излучения продуктов нужно будет предусмотреть специальные места. Информация о товаре должна обязательно содержать сведения о том, что он был обработан радиацией.
Госдума РФ в июле прошлого года рассмотрела законопроект в первом чтении, пишет News.ru. Текст документа был скорректирован с учетом новой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.