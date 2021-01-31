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Мясо могут разрешить обеззараживать радиацией

В России некоторые продукты питания, включая мясо и птицу, могут разрешить обрабатывать радиацией.

Мясо.
Мясо.
СС0

Законопроект, разрешающий применение ионизирующего излучения, рассмотрят во втором чтении весной.

Авторы проекта — председатели аграрных комитетов в Госдуме и Совфеде Владимир Кашин и Алексей Майоров уверяют, что ничего опасного в этом нет.

И это один из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, карантинной и ветеринарной безопасности продуктов, пишет «Парламентская газета».

Для проведения ионизирующего излучения продуктов нужно будет предусмотреть специальные места. Информация о товаре должна обязательно содержать сведения о том, что он был обработан радиацией.

Госдума РФ в июле прошлого года рассмотрела законопроект в первом чтении, пишет News.ru. Текст документа был скорректирован с учетом новой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

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