Незначительное подорожание бензина и снижение стоимости дизельного топлива зафиксировали в Алтайкрайстате по итогам марта.

Стоимость бензина в регионе за месяц в среднем выросла на 0,1%, как заверяют специалисты ведомства. А вот дизельное топливо за март подешевело на 0,8%.

В среднем стоимость 1 литра бензина в Барнауле выглядит так:

Аи-92 — 40,9 рублей.

Аи-95 — 42,95 рублей.

Аи-98 — 48,98 рублей.

Дизельное топливо — 47,8 рублей.

Напомним, что недавно в России был запрещен ввоз дешевого импортного бензина. Инициатором запрета выступило Министерство энергетики во главе с Александром Новаком.

Причиной такого решения со стороны правительства является так называемый «демпфер». Этот механизм защищает стоимость топлива на внутреннем рынке как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок.

В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает нефтяным компаниям, чтобы те не поднимали цены.

Таким образом в стабильно высоких ценах заинтересованы и нефтяные компании, и чиновники, но решение выглядит парадоксальным для всего остального российского бизнеса.