На Алтае чиновники несколько месяцев тормозили выдачу компенсации затрат на газ

Четвертый раз пришлось собирать документы на получение компенсации затрат на газификацию семье барнаульских пенсионеров-инвалидов, сообщает реготделение «Справедливой России». Но получить компенсацию затрат на газификацию ему не удавалось несколько месяцев.

Семья барнаульского пенсионера Василия Жукова потратила на проектирование, материалы, газовое оборудование и монтаж 230 тысяч рублей. Подключилась к природному газу она 17 октября, рассчитывая получить компенсацию части затрат.

Но, как сообщают справороссы, добиться в органах соцзащиты законных выплат пенсионерам не удавалось.

«Соцзащита всячески «тормозит под любыми предлогами, чтобы не выплачивать мне компенсацию», — пишет он в обращении к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

По словам Василия Жукова, он в этом году уже в четвертый раз собирает пакет документов. А получить компенсацию 40 тыс. рублей Жуковым удалось только после обращения в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева и вмешательства в ситуацию.

Примерно в такой же ситуации оказалась ветеран труда, «дитя войны», жительница краевого центра Валентина Юрданова, пишут справороссы. Газ в ее дом также пришел в октябре прошлого года, и оформление компенсации тоже, увы, затянулось.