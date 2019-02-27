На Алтае депутаты решили снизить тарифы, рост которых раньше одобрили, но это уже не поможет

В Михайловском районе жители пришли на сессию райсовета просить депутатов снизить тарифы на тепло, которые в этом сезоне подорожали в полтора раза. Народные избранники, которые в прошлом году согласились поднять плату граждан за коммунальные услуги, теперь проголосовали на снижение тарифа. Однако юридически это ничего не решает: тариф устанавливает краевое управление. Подробности сообщают « Вести Алтай ».

Тарифы на тепло в районе не пересматривали с 2017 года. И когда прежняя теплоснабжающая организация обанкротилась, новая — МУП «Тепло» — решила скорректировать тариф в соответствии с возросшими ценами на уголь и прочими затратами. В итоге стоимость гигакалории выросла на 50%. Для михайловцев это означает, что отопление двухкомнатной квартиры вместо 2 тысяч рублей обходится в 5 тысяч, а в морозные месяцы — до 7 тысяч рублей.

Раньше часть домов топил местный лесхоз (у его котельной тариф был ниже), но теперь и они отошли к МУП «Тепло». Для этих потребителей рост цифр в квитанциях оказался и вовсе огромным. Именно они пришли на сессию районных депутатов и потребовали вернуть старые расценки на тепло.

Михайловский район, действительно, оказался рекордсменом в Алтайском крае по удорожанию отопления. Уголь сюда везут машинами, а с учетом роста цен на бензин, только эта статья расходов увеличилась больше, чем вполовину. Так что новый тариф обоснован, считают в краевом управлении.

Наталья Тарасова ,

консультант пресс-службы управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов:

В настоящее время управление по тарифам не располагает правовыми основаниями для отмены либо пересмотра тарифов на тепловую энергию.

Против отмены нового тарифа и глава района Евгений Юрьев. Но у него свои аргументы. По его словам, если отменить повышенный тариф, то платить придется еще больше.

Евгений Юрьев,

глава Михайловского района:

Если предположить, что тарифы будут отменены, то у предприятия появится право предъявлять своим потребителям счета по фактическим затратам. На сегодняшний день себестоимость гигакалории составляет в пределах 4 тысяч рублей.

Кроме того, после отмены тарифа потребители не смогут пользоваться правом на субсидии. И хотя депутаты на сессии под давлением односельчан проголосовали за отмену тарифа на тепло, юридической силы это не имеет. Людей призывают идти в соцзащиту для оформления субсидий, право на нее теперь имеют многие. А в край депутаты отправили ходатайство на имя главы региона с просьбой помочь дотациями михайловским тепловикам.