На Алтае начало теплеть после 40-градусных морозов

По прогнозам синоптиков, с 26 декабря в Алтайском крае начнет расти температура. После самого холодного дня недели, который был во вторник, когда градусники термометров ночью опускались ниже -40 градусов, в среду немного потеплеет.

В ночь на 26 декабря по краю было -28 … -33, местами до -34 … -39 градусов. Днем в среду прогнозируют −22…−27, в отдельных районах до -32. В регионе будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с. В Барнауле ожидается -24 … -26.

В последующие дни температура начнет расти. Так 27 декабря в Алтайском крае ночью ожидается -28 … -33, местами в восточных районах до -38, а днем -19 … -24, в восточных районах до -29 градусов. А в ночь на 28 декабря ожидается -25 … -30, местами в предгорных районах до -35, днем в пятницу будет -18 … -23. В западных районах края в этот день потеплеет уже до -11 … -16.