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20 августа
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На Алтае начался сезон сбора облепихи: где собирать и сколько стоит

20 августа НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко начал сезон сбора облепихи. Рассказываем где и за сколько можно собрать ягоду в Барнауле.

Облепиха.
Облепиха.
Михаил Хаустов

За сколько?

Институт предлагает барнаульцам самостоятельно собрать ягоду на плантациях — за килограмм берут 110 рублей. Если кто-то пожелает приобрести уже собранную облепиху. то придется заплатить 150 рублей за килограмм. Но на сборе ягоды можно и заработать — институт заплатит по 20 рублей за килограмм, кто просто соберет ягоду для садоводства.

Где можно собрать ягоду в Барнауле и как добраться?

Собирать ягоду можно ежедневно с 7:30 до 11:00 на участках по адресам:

  • Барнаул, посёлок Садоводов, (Змеиногорский тракт, 120), ЭПО № 2. Проезд автобусами № 104, 118 (от пл. Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки «Школа Садоводов».
  • Барнаул, ЭПО № 2 (Шадрино). Проезд автобусами № 118, 119 до остановки «Степное-2» (на Змеиногорском тракте). Поворот на отделение на противоположной стороне от озера.

Для удобства горожан институт запустил два ежедневных автобуса до плантаций — один идет из Новоалтайска в 6:00 от ж/д вокзала, второй от площади Спартака со стороны Демидовской площади в 6:50.

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