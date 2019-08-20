На Алтае начался сезон сбора облепихи: где собирать и сколько стоит

20 августа НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко начал сезон сбора облепихи. Рассказываем где и за сколько можно собрать ягоду в Барнауле.

За сколько?

Институт предлагает барнаульцам самостоятельно собрать ягоду на плантациях — за килограмм берут 110 рублей. Если кто-то пожелает приобрести уже собранную облепиху. то придется заплатить 150 рублей за килограмм. Но на сборе ягоды можно и заработать — институт заплатит по 20 рублей за килограмм, кто просто соберет ягоду для садоводства.

Где можно собрать ягоду в Барнауле и как добраться?

Собирать ягоду можно ежедневно с 7:30 до 11:00 на участках по адресам:

Барнаул , посёлок Садоводов, ( Змеиногорский тракт , 120), ЭПО № 2. Проезд автобусами № 104 , 118 ( от пл. Спартака), маршрутными такси № 33 , 51 до остановки «Школа Садоводов».

посёлок Садоводов, Змеиногорский тракт 120), ЭПО № 2. Проезд автобусами № 104 118 от пл. Спартака), маршрутными такси № 33 51 до остановки «Школа Садоводов». Барнаул , ЭПО № 2 ( Шадрино). Проезд автобусами № 118 , 119 до остановки «Степное-2» ( на Змеиногорском тракте). Поворот на отделение на противоположной стороне от озера.

Для удобства горожан институт запустил два ежедневных автобуса до плантаций — один идет из Новоалтайска в 6:00 от ж/д вокзала, второй от площади Спартака со стороны Демидовской площади в 6:50.