На Алтае открылся первый цифровой центр обслуживания потребителей.

Уникальное оборудование, возможность подачи заявки на технологическое присоединение к электросетям нажатием нескольких клавиш, онлайн консультации, минимизация заполнения документов, взаимодействие через мобильное приложение, полная информационная база мощности — это далеко не все возможности нового центра обслуживания потребителей или клиентов (ЦОК) филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго».

Создавая цифровой ЦОК, в МРСК Сибири преследует цель реализации системы проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивное обслуживание без личного приема. Область применения — все виды деятельности компании: технологическое присоединение, коммерческий учет, дополнительные услуги, обращения граждан, уведомления и прочее.

Владимир Локтюшов,

заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края:

Этот современный, высокотехнологичный центр для потребителей услуг, безусловно, будет востребован как у юридических, так и физических лиц. Он полностью отвечает требованиям, которые диктует жизнь — максимально возможное внедрение цифровых технологий. Главным ожидаемым результатом проведенных инноваций станет сокращение сроков техприсоединения к электросетям и упрощение самой процедуры. МРСК Сибири и её филиал «Алтайэнерго» — передовики не только в части строительства новых современных объектов электросетевого хозяйства в крае, но и в области взаимодействия с клиентами.

Оценить преимущества нового центра уже в день открытия смогли первые посетители. Среди них представитель одного из крупнейших клиентов компании, фирмы «Мария-Ра».

Евгений Пантелеев,

заместитель главного энергетика компании «Мария-Ра»: