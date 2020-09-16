На Алтае ПФР срочно ищет семьи, не получившие коронавирусные пособия на детей

«Коронавирусные» выплаты по линии Пенсионного фонда на сумму более 9 млрд рублей получили с начала пандемии живущие в Алтайском крае семьи с детьми. Деньги получили сотни тысяч семей. Но несколько сот ребятишек остались за бортом — их сейчас усиленно, методом глубокого поиска, ищет алтайское отделение ПФР

Осталось две недели

Бюджетные выплаты, предусмотренные указами президента и поступающие гражданам через Пенсионный фонд, получили, по данным на 15 сентября, 99,8% алтайских семей на почти 450 тыс. детей.

Семьям с детьми поступило на руки 9,2 млрд рублей. Однако 396 детей найти пока не удалось.

Между тем, время истекает: выплаты можно оформить до 1 октября. Будет ли возможность получить деньги после 1 октября? Пока об этом ничего неизвестно, сказал Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.

Факт Около 60% выплат семьи израсходовали на покупку смартфона, показало исследование, проведенное алтайским отделением ПФР в фокус-группах.

Дети. открытые источники ( CC0)

До последнего ребенка

По каким причинам деньги от государства не дошли до тех, кому они положены?

Кто-то из родителей просто не торопится подавать заявление. Кого-то признали банкротом — в этом случае всеми счетами гражданина распоряжается его финансовый управляющий.

Были случаи, когда родители по религиозным соображениям не получали СНИЛС (его требуется указать). Или ребенок проживал у бабушек-дедушек, не оформивших на них опеку или попечительство.

Борис Трофимов , управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю. Altapress.ru

«Это не наши полномочия, искать этих детей. Но мы все же решили найти всех — до последнего ребенка. Ищем их методом глубокого поиска», — сказал Борис Трофимов.

Какие выплаты получили алтайские семьи в период пандемии

Выплата на детей до 3 лет

Размер: 5 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно с апреля по июнь.

5 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно с апреля по июнь. Кому положена: семьям , имеющим право на маткапитал ( в том числе получившим маткапитал). А также тем , у кого первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года.

семьям имеющим право на маткапитал в том числе получившим маткапитал). А также тем у кого первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Сколько получили: 75 900 детей ( 68 749 семей).

75 900 детей 68 749 семей). На какую сумму: 1,039 млрд рублей.

Деньги. СС0

Выплата на детей 3−16 лет

Размер: 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня разово.

10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня разово. Кому положена: родителям , усыновителям , опекунам и попечителям ребенка 3−16 лет.

родителям усыновителям опекунам и попечителям ребенка 3−16 лет. Сколько получили: 378 253 детей ( 270 241 семей).

378 253 детей 270 241 семей). На какую сумму: 3,783 млрд рублей.

Допвыплата на детей до 16

Размер: 10 тыс. рублей с 1 июля разово.

10 тыс. рублей с 1 июля разово. Кому положена: родителям , усыновителям , опекунам и попечителям ребенка до 16 лет на каждого ребенка , родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

родителям усыновителям опекунам и попечителям ребенка до 16 лет на каждого ребенка родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Особенность: беззаявительный порядок получения.

беззаявительный порядок получения. Сколько получили : 437 861 ребенок ( 314 156 семей).

: 437 861 ребенок 314 156 семей). На какую сумму: 4,379 млрд рублей.

Спецвыплата

Размер: 12 130 рублей за период с 1 апреля по 30 июня.

12 130 рублей за период с 1 апреля по 30 июня. Кому положена: волонтерам и другим гражданам РФ , взявшим инвалидов , престарелых , детей-сирот , детей , оставшихся без попечения родителей , на временное проживание из организаций соцобслуживания , организаций для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей.

волонтерам и другим гражданам РФ взявшим инвалидов престарелых детей-сирот детей оставшихся без попечения родителей на временное проживание из организаций соцобслуживания организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Сколько получили: 234 человека ( 184 заявления).

234 человека 184 заявления). На какую сумму: 3,170 млрд рублей.

Примечание: данные пособия выплачиваются по линии ПФР. Источник — отделение ПФР по Алтайскому краю.