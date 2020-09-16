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На Алтае ПФР срочно ищет семьи, не получившие коронавирусные пособия на детей

«Коронавирусные» выплаты по линии Пенсионного фонда на сумму более 9 млрд рублей получили с начала пандемии живущие в Алтайском крае семьи с детьми. Деньги получили сотни тысяч семей. Но несколько сот ребятишек остались за бортом — их сейчас усиленно, методом глубокого поиска, ищет алтайское отделение ПФР

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Altapress.ru

Осталось две недели

Бюджетные выплаты, предусмотренные указами президента и поступающие гражданам через Пенсионный фонд, получили, по данным на 15 сентября, 99,8% алтайских семей на почти 450 тыс. детей.

Семьям с детьми поступило на руки 9,2 млрд рублей. Однако 396 детей найти пока не удалось.

Между тем, время истекает: выплаты можно оформить до 1 октября. Будет ли возможность получить деньги после 1 октября? Пока об этом ничего неизвестно, сказал Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.

Факт

Около 60% выплат семьи израсходовали на покупку смартфона, показало исследование, проведенное алтайским отделением ПФР в фокус-группах.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

До последнего ребенка

По каким причинам деньги от государства не дошли до тех, кому они положены?

Кто-то из родителей просто не торопится подавать заявление. Кого-то признали банкротом — в этом случае всеми счетами гражданина распоряжается его финансовый управляющий.

Были случаи, когда родители по религиозным соображениям не получали СНИЛС (его требуется указать). Или ребенок проживал у бабушек-дедушек, не оформивших на них опеку или попечительство.

Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.
Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.
Altapress.ru

«Это не наши полномочия, искать этих детей. Но мы все же решили найти всех — до последнего ребенка. Ищем их методом глубокого поиска», — сказал Борис Трофимов.

Какие выплаты получили алтайские семьи в период пандемии

Выплата на детей до 3 лет

  • Размер: 5 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно с апреля по июнь.
  • Кому положена: семьям, имеющим право на маткапитал (в том числе получившим маткапитал). А также тем, у кого первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года.
  • Сколько получили: 75 900 детей (68 749 семей).
  • На какую сумму: 1,039 млрд рублей.
Деньги.
Деньги.
СС0

Выплата на детей 3−16 лет

  • Размер: 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня разово.
  • Кому положена: родителям, усыновителям, опекунам и попечителям ребенка 3−16 лет.
  • Сколько получили: 378 253 детей (270 241 семей).
  • На какую сумму: 3,783 млрд рублей.

Допвыплата на детей до 16

  • Размер: 10 тыс. рублей с 1 июля разово.
  • Кому положена: родителям, усыновителям, опекунам и попечителям ребенка до 16 лет на каждого ребенка, родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.
  • Особенность: беззаявительный порядок получения.
  • Сколько получили: 437 861 ребенок (314 156 семей).
  • На какую сумму: 4,379 млрд рублей.

Спецвыплата

  • Размер: 12 130 рублей за период с 1 апреля по 30 июня.
  • Кому положена: волонтерам и другим гражданам РФ, взявшим инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на временное проживание из организаций соцобслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
  • Сколько получили: 234 человека (184 заявления).
  • На какую сумму: 3,170 млрд рублей.

Примечание: данные пособия выплачиваются по линии ПФР. Источник — отделение ПФР по Алтайскому краю.

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