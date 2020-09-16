На Алтае ПФР срочно ищет семьи, не получившие коронавирусные пособия на детей

Осталось две недели
Бюджетные выплаты, предусмотренные указами президента и поступающие гражданам через Пенсионный фонд, получили, по данным на 15 сентября, 99,8% алтайских семей на почти 450 тыс. детей.
Семьям с детьми поступило на руки 9,2 млрд рублей. Однако 396 детей найти пока не удалось.
Между тем, время истекает: выплаты можно оформить до 1 октября. Будет ли возможность получить деньги после 1 октября? Пока об этом ничего неизвестно, сказал Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.
Факт
Около 60% выплат семьи израсходовали на покупку смартфона, показало исследование, проведенное алтайским отделением ПФР в фокус-группах.
До последнего ребенка
По каким причинам деньги от государства не дошли до тех, кому они положены?
Кто-то из родителей просто не торопится подавать заявление. Кого-то признали банкротом — в этом случае всеми счетами гражданина распоряжается его финансовый управляющий.
Были случаи, когда родители по религиозным соображениям не получали СНИЛС (его требуется указать). Или ребенок проживал у бабушек-дедушек, не оформивших на них опеку или попечительство.
«Это не наши полномочия, искать этих детей. Но мы все же решили найти всех — до последнего ребенка. Ищем их методом глубокого поиска», — сказал Борис Трофимов.
Какие выплаты получили алтайские семьи в период пандемии
Выплата на детей до 3 лет
- Размер: 5 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно с апреля по июнь.
- Кому положена: семьям, имеющим право на маткапитал (в том числе получившим маткапитал). А также тем, у кого первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года.
- Сколько получили: 75 900 детей (68 749 семей).
- На какую сумму: 1,039 млрд рублей.
Выплата на детей 3−16 лет
- Размер: 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня разово.
- Кому положена: родителям, усыновителям, опекунам и попечителям ребенка 3−16 лет.
- Сколько получили: 378 253 детей (270 241 семей).
- На какую сумму: 3,783 млрд рублей.
Допвыплата на детей до 16
- Размер: 10 тыс. рублей с 1 июля разово.
- Кому положена: родителям, усыновителям, опекунам и попечителям ребенка до 16 лет на каждого ребенка, родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.
- Особенность: беззаявительный порядок получения.
- Сколько получили: 437 861 ребенок (314 156 семей).
- На какую сумму: 4,379 млрд рублей.
Спецвыплата
- Размер: 12 130 рублей за период с 1 апреля по 30 июня.
- Кому положена: волонтерам и другим гражданам РФ, взявшим инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на временное проживание из организаций соцобслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Сколько получили: 234 человека (184 заявления).
- На какую сумму: 3,170 млрд рублей.
Примечание: данные пособия выплачиваются по линии ПФР. Источник — отделение ПФР по Алтайскому краю.