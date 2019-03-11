На Алтае потеплеет до +13 градусов

На Алтае и в Новосибирской области самым теплым днем начавшейся недели станет среда, 14 марта, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этот день на Алтае температура может подняться до +13 градусов, сообщил пресс-секретарь организации Ренад Ягудин.