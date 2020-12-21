На Алтае спрос на электронные подписи вырос на 23%

Почему это произошло и нужна ли ЭЦП именно вам?

В этом году спрос на электронные подписи в Алтайском крае вырос почти на четверть — на 23% по сравнению с январем — декабрем 2019 года. Об этом сообщили аналитики Удостоверяющего центра Контура. Чаще всего жители Алтайского края покупали стандартные квалифицированные электронные подписи, они подходят для большинства личных и бизнес-задач (+33%). А также электронные подписи для взаимодействия с Росреестром (+6%).

Аналитики связывают повышенный спрос в первую очередь с пандемией. Компании переходили на удаленную работу, а значит, сотрудникам нужно было дистанционно подписывать документы. Госорганы ограничили приемные часы, поэтому документы легче было получить в электронном виде.

Эта же тенденция заметна по всей стране. По данным аналитиков, количество выданных электронных подписей увеличилось не только на Алтае, но по всей России. В январе — декабре 2020 года прирост по стране составил 14%.

Сергей Казаков,

руководитель Удостоверяющего центра Контура:

— Сотрудников переводили на удаленную работу, а значит, нужно было подписывать юридически значимые документы удаленно. Организации уже не могли заключать договоры очно, поэтому перешли на электронный документооборот. Физическим лицам нужно было оформлять недвижимость, заключать договоры с работодателями, работать с судами дистанционно. Во всех этих сценариях нужна была электронная подпись.

В 2020 году электронные подписи стали чаще покупать не только юрлица, но и простые граждане. Как отмечает Сергей Казаков, это также связано с пандемией: «Всем пришлось в срочном порядке подстраиваться под формат удаленной работы, и спрос на электронные подписи увеличился больше обычного».

Кому и где пригодится электронная подпись?

Электронная подпись — аналог рукописной подписи, позволяет подписывать юридически значимые электронные документы. Ей пользуются обычные люди, но чаще — предприниматели и организации.

Она помогает сократить затраты на оформление и рассылку документов, найти новые источники доходов для бизнеса, например участвовать в закупках.

Электронная подпись нужна большинству предприятий и бизнесов, а также физлицам, которые хотят сократить бумажную волокиту. Вот основные причины для того, чтобы получить электронную подпись:

Заключение сделок с недвижимостью ( а также получение выписки из Росреестра) пройдет оперативно и при этом безопасно. Использовать подпись для этого могут как организации , так и обычные граждане.

а также получение выписки из Росреестра) пройдет оперативно и при этом безопасно. Использовать подпись для этого могут как организации так и обычные граждане. Обладатель электронной подписи может дистанционно заключить трудовой договор с работодателем и работать удаленно. А также обращаться в суды онлайн — точно сэкономит время , нервы и убережется от просиживания в очередях. В период пандемии это особенно актуально!

нервы и убережется от просиживания в очередях. В период пандемии это особенно актуально! Участие в электронных закупках. Физлица могут выгодно приобрести имущество на торгах банкротов , а компании — найти себе новых заказчиков и выгодные контракты , что особенно актуально сейчас , когда потребительский рынок «просел», а бюджетная сфера остается стабильной.

а компании — найти себе новых заказчиков и выгодные контракты что особенно актуально сейчас когда потребительский рынок «просел», а бюджетная сфера остается стабильной. Сдача отчетности в налоговую и другие госорганы через интернет. Экономия только на поездках составит несколько рабочих дней в квартал.

Возможность подписывать договоры с контрагентами дистанционно. Отпадет необходимость печатать , подписывать и рассылать «закрывающие» документы.

Работа. Ноутбук. СС0

Безопасность и надежность электронной подписи

Сергей Казаков отмечает: одна из основных тенденций последних лет — повышение безопасности электронной подписи. Это важный шаг для того, чтобы ЭП стала еще более надежным инструментом для бизнеса, а также могла широко использоваться простыми гражданами.

В декабре 2019 года были приняты обширные изменения в ФЗ № 63 «Об электронной подписи», которые также направлены на повышение доверия к электронной подписи. Первые из них уже вступили в силу. Так, с 1 июля 2020 года получить электронную подпись может только лично владелец, а не его доверенное лицо, даже если у него есть нотариальная доверенность. Ужесточились требования к аккредитованным удостоверяющим центрам — из-за этого в ближайшие годы недобросовестные УЦ уйдут с рынка, а процесс получения ЭП станет прозрачнее.

Также с октября 2020 года каждый пользователь портала госуслуг может проверить, какие подписи на него оформлены. Соответствующая возможность появилась на сайте. Это поможет заметить, если кто-то обманным путем оформит на пользователя электронную подпись. Если пользователь увидит на портале подпись, которую сам не получал, то сможет обратиться в УЦ и отозвать подпись. Тогда она перестанет работать, и никто не сможет воспользоваться ей в корыстных целях.

Более подробно об электронной подписи можно узнать на сайте Удостоверяющего центра Контура — ca.kontur.ru. УЦ работает на рынке уже 17 лет и за это время выдал 10 млн сертификатов электронных подписей.

Также о возможностях ЭЦП читайте на сайте «Госуслуги»