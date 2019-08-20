На Алтае ТСЖ и УК массово доказывают в судах, что энергетики предъявляли им завышенные счета

Около полутора десятков ТСЖ и УК из Бийска доказали, что «Бийскэнерго» предъявляло им завышенные в 7−9 раз счета за горячую воду. Судебные разбирательства с другими управляющими организациями продолжаются. Из решений суда следует: энергетики неправильно рассчитывают сверхнормативное потребление горячей воды на содержание общего имущества.

Краткое содержание

Счет завышен в семь раз

«Бийскэнерго» выставила ТСЖ «Ветеран» счет — 494 тыс рублей за горячую воду на содержание общего имущества (СОИ). Товарищество его честно оплатило. А потом выяснило: счет завышен в семь раз, и товарищество должно всего 68 тыс рублей. ТСЖ подало иск в суд и потребовало вернуть переплату.

Суд с этим согласился и 8 августа вынес решение. Теперь энергетики обязаны выплатить жилтовариществу 429,3 тыс. рублей и заплатить госпошлину — 11 тыс.

Превращение долга

Если судебное решение по ТСЖ «Ветеран» еще не вступило в силу, то у товарищества «Бия» с этим все в порядке. Этому товариществу энергетики предъявили к оплате 38,5 тыс. Но, в отличие от предыдущего ТСЖ, оно счет не оплатило. «Бийскэнерго» пошло в суд требовать оплату долга.

Суд констатировал: долг есть. Только вот сумму на суде пересчитали, после чего 38,5 тыс рублей превратилось в 4,3 тыс. Решение устоялось в апелляции.

Подобных решений арбитраж вынес в 2019 году уже больше десятка, причем не все иски еще рассмотрены, а апелляцию прошли единицы. И УК, и ТСЖ с успехом доказывают, что должны в 7−9 раз меньше, чем с них требует «Бийскэнерго». Как так получилось?

Сюжет напрямую связан с введением в крае двухкомпонентного тарифа на горячую воду: холодная вода плюс подогрев. И оплатой сверхнормативного потребления воды на СОИ.

Кран. Вода. СС0

Жилищно-коммунальная головоломка

Напомним об этих изменениях. Единый тариф на горячую воду разделили на две части. Первая — холодная вода для горячего водоснабжения. Вторая — подогрев в гигакалориях. Однако квартирные счетчики гигакалории не меряют — только кубы. Как посчитать, сколько квартира заплатит за горячую воду?

Для этого в краевом управлении по тарифам рассчитали норматив на подогрев. Это расход тепловой энергии, необходимый для доведения куба воды до нужной температуры. Квартирам платеж за горячую воду выводят по не очень простой формуле.

Шаг первый: кубометры, прошедшие через «горячий» счетчик, умножают на цену холодной воды (тариф).

Шаг второй: эти же кубометры умножают на норматив на подогрев и цену гигакалории.

Шаг третий: две эти части суммируют.

Судебные разбирательства начались из-за того, что стороны по-разному рассчитали, как оплачивать потребление горячей воды на СОИ.

Счетчик воды. СС0.

Логика энергетиков

Логика энергетиков такова: сколько кубометров зашло в дом, столько и должно быть оплачено. В судах представитель «Бийскэнерго» ссылался на постановление правительства РФ № 124 от 2012 года.

В документе четко сказано о полной оплате всего ресурса, объем которого зафиксирован общедомовым счетчиком. В конце концов, счетчик — самый объективный инструмент в трудном деле начислений.

Затем из этого объема вычитали все, что распределили между квартирами. Остальное считалось расходом горячей воды на СОИ. Часть (не больше норматива на СОИ) предъявили все тем же жильцам. Сверхнормативное потребление предъявили к оплате управляющим организациям — УК и ТСЖ.

Уборка подъезда. Altapress.ru

Забраковали подход

Для любителей зубодробительной математики ЖКХ добавим еще одну деталь. Общедомовой счетчик, в отличие от индивидуального, меряет не только кубы горячей воды, но и гигакалории в этой воде. Поэтому энергетикам при начислении пришлось произвести еще и математические операции с гигами — в суде это называют перераспределением тепловой энергии.

Из определения арбитражного суда по иску «Бийскэнерго» к ТСЖ «Бия»:

Разница, полученная в результате вычитания из объема потребления тепловой энергии на подогрев и объема воды в соответствии с данными учета и количества ресурса, распределенного между жилыми, нежилыми помещениями и на ОДН в пределах норматива потребления, предъявлена к оплате ответчику за сверхнормативное потребление горячей воды на ОДН.

Но подход энергетиков в суде забраковали — сочли неверным.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Математика победила физику

Во всех судебных решениях указано, что при двухкомпонентном тарифе на горячую воду показания общедомового счетчика не принимают во внимание. Несмотря на то, что в законодательстве именно расчеты по приборам учета считаются приоритетными.

При расчете стоимости горячей воды на СОИ надо применять исключительно норматив на подогрев воды. Это следует из правил предоставления коммунальных услуг № 354, причем именно эту позицию поддержал Минстрой и Верховный суд РФ.

Надо сказать, что различные интернет-ресурсы, комментируя ситуацию, утверждали, что такой подход приведет к необоснованному завышению стоимости ресурса.

Но, судя по результатам десятка судебных процессов в Алтайском крае, которые изучил altapress.ru, энергетики по итогам 2019 года, наоборот, получат дыру в бюджете — ведь существенные объемы зашедшей в дом горячей воды оплачены не были. По сути дела, математика победила физику.

Ну, а для жильцов это плюс: долги управляющим организациям пришлось бы оплачивать, скорее всего, за счет средств жильцов, поступающих на их счета текущее содержание дома. Больше останется денег у УК и ТСЖ — больше работ они смогут выполнить.