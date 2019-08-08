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8 августа 20°C

На Алтае управляющая компания самовольно увеличила жильцам тариф на свет

Управляющая компания «Север» из Рубцовска более трех лет самовольно выставляла жительнице многоквартирного дома счет за электричество без понижающего коэффициента, хотя дом, в котором расположена квартира жильца, оборудован стационарными электроплитами. В конце июля Рубцовский горсуд признал, что УК действовала безосновательно.

Электричество. Свет.
Электричество. Свет.
СС0

Разница существенная

Многоквартирному дому, в котором проживает рубцовчанка, поставляет электроэнергию «Алтайкрайэнерго». И до января 2015 года счета жильцам выставляла именно эта компания с учетом понижающего коэффициента — на тот момент 0,7. Ведь дом оборудован электроплитами еще с 1991 года, а при расчете тарифа для жильцов таких домов такой коэффициент применяется.

Однако в дальнейшем производить начисления и выставлять квитанции жильцам начала УК «Север» (она также является получателем платежей за электроснабжение, указано в материалах суда). Как оказалось, счета она выставляла без коэффициента. Хотя стационарные электроплиты из дома никуда не исчезли.

Переплачивали тысячи

В 2015 году разница между тарифами составляла почти рубль: горожане с электроплитами платили 2,50−2,70 рублей за киловатт-час, без электроплит — 3,52−3,60 рубля.

То есть при среднем потреблении квартирой 200 квт-часов в месяц женщина могла переплатить только за 2015 год более 2 тыс рублей. И так продолжалось несколько лет — из материалов суда неясно, почему жильцы дома этого не замечали.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

В июне 2019 года женщина обратилась в суд, ее интересы представляло Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник». Они потребовали обязать УК выставлять счета за свет с понижающим коэффициентом.

Изменила тариф безосновательно

Управляющая компания на суде свои действия никак не объяснила. И суд признал, что оснований изменить тариф у УК не было — понижающий коэффициент применять надо. Однако с июля 2019 года коэффициент составил не 0,7, а 0,815. Тариф с коэффициентом — 3,330 рублей за киловатт-час. Без него — 4,09 рублей.

Управляющая компания обязана выставлять счет жительнице дома с понижающим коэффициентом к тарифу. Суд также обязал ее компенсировать нанесенный моральный вред (400 рублей) и выплатить два штрафа по 100 рублей — рубцовчанке и организации «Сутяжник», которая представляла ее интересы.

Решение вынесено в конце июля, сведений о его обжаловании в картотеке суда пока нет. Чуть раньше «Сутяжник» выиграл еще несколько дел о неправомерных начислениях за электроэнергию этой же управляющей компанией.

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