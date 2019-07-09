На Алтае за полгода с торговых полок сняли более 100 кг молочной продукции

Роспотребнадзор исследовал около 6 тысяч проб «молочки» на соответствие гигиеническим нормативам по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, микробиологической загрязненности.
Химических загрязнителей, патогенную микрофлору специалисты не наши, так же, как и антибиотиков.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
- отсутствие товаросопроводительных документов,
- нарушение требований к маркировке,
- нарушение условий хранения молочной продукции,
- реализация продукции с истекшим сроком годности.
Нарушителям выдали предписания о предотвращении причинения вреда. Действие одной декларации о соответствии на выпускаемую молочную продукцию в Роспотребнадзоре аннулировали в связи с ее фальсификацией. Виновные привлечены к административной ответственности.