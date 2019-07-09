На Алтае за полгода с торговых полок сняли более 100 кг молочной продукции

Роспотребнадзор по Алтайскому краю по результатам проверок забраковал и изъял из оборота более 100 кг некачественной молочной продукции за первые шесть месяцев 2019 года, сообщают в ведомстве. Впрочем, здесь отмечают снижение числа нарушений.