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Потребитель

На Алтае за полгода с торговых полок сняли более 100 кг молочной продукции

Роспотребнадзор по Алтайскому краю по результатам проверок забраковал и изъял из оборота более 100 кг некачественной молочной продукции за первые шесть месяцев 2019 года, сообщают в ведомстве. Впрочем, здесь отмечают снижение числа нарушений.

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

Роспотребнадзор исследовал около 6 тысяч проб «молочки» на соответствие гигиеническим нормативам по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, микробиологической загрязненности.

Химических загрязнителей, патогенную микрофлору специалисты не наши, так же, как и антибиотиков.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

  • отсутствие товаросопроводительных документов,
  • нарушение требований к маркировке,
  • нарушение условий хранения молочной продукции,
  • реализация продукции с истекшим сроком годности.

Нарушителям выдали предписания о предотвращении причинения вреда. Действие одной декларации о соответствии на выпускаемую молочную продукцию в Роспотребнадзоре аннулировали в связи с ее фальсификацией. Виновные привлечены к административной ответственности.

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