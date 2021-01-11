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На Алтай-Коксе наградили самых активных инициаторов

Работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) поощрили наградами предприятия за активность в улучшении производственных процессов.

Награждение инициаторов.
Награждение инициаторов.
ОАО "Алтай-Кокс"

Почетные грамоты в номинациях «Самый активный инициатор» и «Самый эффективный инициатор» получили почти 60 сотрудников завода. Плановый экономический эффект от их идей по итогам 2020 года составил более 50 млн. рублей.

Также отметили структурные подразделения, в которых работает большинство инициаторов: цех улавливания, железнодорожный цех, цех тепловодоснабжения, отдел технического контроля и специализированный цех по ремонту коксохимического оборудования.

Инициативы сотрудников направлены на оптимизацию работы оборудования и энергозатрат, повышение качества и снижение себестоимости продукции, улучшение условий труда и другое.

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.

Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива дает экономический эффект и включена в оптимизационную программу, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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