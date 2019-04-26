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На Алтай-Коксе заботятся о безопасности труда

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) принял участие в марафоне Группы НЛМК «В поисках безопасности». Мероприятие посвящено Всемирному дню охраны труда.

Марафон безопасности.
Марафон безопасности.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

Обход в этот день организовали на двух участках цеха улавливания. Сотрудники цеха, руководители завода и специалисты управления охраны труда и промышленной безопасности в парах осматривали помещения и оборудование цеха. В местах, которые работники сочли травмоопасными, закрепляли знаки опасности (канбаны). Специальная комиссия разработает меры по устранению обнаруженных потенциальных рисков.

Денис Огнев,
и.о. начальника УОТиПБ:

Денис Огнев.
Денис Огнев.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Уверен, это мероприятие привлечет внимание каждого сотрудника к вопросам безопасности труда.

Правила охраны труда действуют эффективнее, когда есть командная работа, взаимовыручка и забота друг о друге.


Также в преддверии Дня охраны труда на Алтай-Коксе прошли конкурсы «Лучший работник по охране труда» и «Лучшее подразделение по охране труда».

Фоторепортаж о марафоне безопасности можно посмотреть по ссылке.

Марафон безопасности.
Марафон безопасности.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».
Марафон безопасности.
Марафон безопасности.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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