На Алтай-Коксе определили лучших контролеров

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) прошел конкурс профессионального мастерства среди контролеров в производстве черных металлов. Победу одержала Инга Шерстяных. Ей вручили диплом и денежную премию.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Конкурс профессионального мастерства среди контролеров в производстве черных металлов. АО «Алтай-Кокс»

За право называться лучшим по профессии состязались 12 сотрудниц отдела технического контроля. После теоретического задания они демонстрировали умение составить сборную пробу с заданным компонентным и гранулометрическим составом.

Жюри оценивало уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорость и точность выполнения производственных заданий.

Конкурс профессионального мастерства среди контролеров в производстве черных металлов. АО «Алтай-Кокс»

Второе место в конкурсе заняла Виктория Викулина. Третье — Людмила Фризен. За активное стремление к победе наградили Татьяну Данилову. Дипломом Первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса награждена Елена Свиридова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения от 23 до 68 тыс. рублей.

В 2021 году на Алтай-Коксе пройдет девять конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей. В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут также машинисты установки сухого тушения кокса, газодувных машин, вагоноопрокидывателя, стропальщики, слесари-ремонтники, газоспасатели, электромонтеры, электрогазосварщики.

Конкурс профессионального мастерства среди контролеров в производстве черных металлов. АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

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