На Алтай-Коксе определили победителей конкурса «Мастер года»

В следующем туре конкурсанты состязались в деловой игре «СуперМастер». В ходе испытания участники демонстрировали навыки оперативного принятия решений в различных производственных ситуациях. Их оценивала экспертная комиссия и сами конкурсанты, анализируя результаты своих оппонентов.
В финал вышли семь участников: они презентовали авторские проекты по повышению эффективности производства и усовершенствованию технологий, снижению эксплуатационных затрат, предотвращению загрязнения окружающей среды и др.
Второе место с почти равными баллами разделили мастер углеподготовительного цеха Виталий Копылов и начальник участка пожарно-аварийной спасательной службы Александр Сойнов.
На третьем — представитель специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования Константин Кадыров.
Лучшим молодым мастером признан начальник электрического участка теплоэлектроцентрали Алексей Гориленко.
Победители отмечены дипломами, корпоративными подарками и денежными премиями.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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