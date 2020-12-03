На Алтай-Коксе определили победителей конкурса «Мастер года»

На предприятии Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса «Мастер года» — 2020, который призван поддерживать и развивать эффективных руководителей. В профессиональном соревновании, которое в этом году прошло в дистанционном формате, приняли участие 16 представителей восьми подразделений.

Фото «Алтай-Кокс»

На первых этапах конкурса участники проходили тестирование на знание основ первой медицинской помощи в формате электронного тестирования и демонстрировали знание Стандарта работы руководителя и инструментов Производственной системы НЛМК.

В следующем туре конкурсанты состязались в деловой игре «СуперМастер». В ходе испытания участники демонстрировали навыки оперативного принятия решений в различных производственных ситуациях. Их оценивала экспертная комиссия и сами конкурсанты, анализируя результаты своих оппонентов.

В финал вышли семь участников: они презентовали авторские проекты по повышению эффективности производства и усовершенствованию технологий, снижению эксплуатационных затрат, предотвращению загрязнения окружающей среды и др.

Победитель конкурса «Мастер года» — 2020 Андрей Мязин. Фото из архива «Алтай-Кокс»

стал ведущий специалист турбинного участка теплоэлектроцентралис почти равными баллами разделили мастер углеподготовительного цехаи начальник участка пожарно-аварийной спасательной службы— представитель специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудованияпризнан начальник электрического участка теплоэлектроцентрали

Победители отмечены дипломами, корпоративными подарками и денежными премиями.

Информация об Алтай-Коксе Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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