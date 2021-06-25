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На Алтай-Коксе провели краевой конкурс профмастерства среди студентов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел практический этап краевого конкурса профессионального мастерства среди студентов-электромонтеров. В нем участвовали восемь представителей пяти техникумов и колледжей Алтайского края.

Конкурс профмастерства среди студентов.
Конкурс профмастерства среди студентов.
АО "Алтай-Кокс"

Конкурс организовали совместно с Заринским политехническим техникумом и Министерством образования и науки Алтайского края. Основная цель — выявить талантливых учащихся и дать им возможность пройти практику в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры собирали электросхемы различной сложности. Конкурсная комиссия из специалистов завода оценивала скорость и точность выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Конкурс профмастерства среди студентов.
Конкурс профмастерства среди студентов.
АО «Алтай-Кокс»

Победителями конкурса в различных номинациях стали Иван Громов, представляющий Павловский аграрный техникум, и Данил Рудаков — студент Заринского политехнического техникума. Все участники конкурса получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением мест производственной практики.

Конкурс профмастерства среди студентов.
Конкурс профмастерства среди студентов.
АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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