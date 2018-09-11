Снег или град? На Алтай надвигаются странные осадки

В ближайшее время в Алтайском крае выпадет странный снег, сообщили синоптики редакции Сиб.fm. 11 сентября такие осадки уже выпали в Новосибирской и Кемеровской областях.

Эту ледяную «крупу» метеорологи называют то снегом, то градом. В этот вторник эти «неопределенные» осадки уже выпали в алтайских горах.

Марина Виноградова,

начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра:

Такие осадки типичны для тыловых частей циклонов с прохождением холодного фронта. В Западную Сибирь, начиная с Омской области, проникают воздушные массы арктического происхождения с очень низкими температурами. Они находятся на высоте пяти километров. Осадки, которые образуются в результате, преимущественно твёрдой фракции. Подлетая к земле, они не успевают растаять и выпадают в виде снежной крупы.

Снег будет идти в Новосибирской области еще пару дней, потом пойдут дожди.

Синоптики также передают, что в ночь на 12 сентября, а также утром в среду и ночью и утром 13 сентября в Алтайском крае возможен снег и мокрый снег. Ночная температура в два этих дня будет -2…+3. Днем в среду +7…+12, в четверг +11…+16 градусов. На сайте Росгидромета стоит предупреждение по Алтайскому краю, что у нас 11 сентября с 21:00 на 12 часов далее возможны заморозки.

А вот 14 сентября в крае потеплеет до +22.